NOVA ERA POČINJE: Na treninzima KK Partizan - novi trener

NAJNOVIJE vesti iz KK Partizan su veoma interesantne.

FOTO: N. Skenderija

Naime, kako prenosi "Sport klub", crno-beli imaju novog trenera. U pitanju je Đoan Penjaroja koji je već dobutovao u Beograd i pristvovao je treninzima ekipe.

Ističe se da je učestvovao u pripremi večerašnjem meča sa Virtusom (20.30), kao i duela u petak protiv Žalgirisa (19).

Promocija 56-godišnjeg španskog stručnjaka će verovatno biti zakazana za sledeću nedelju, s obzirom na to da ekipa već u četvrtak putu za Kaunas.

Podsetimo, Penjaroja je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju, Baskonij i Barselonu.

Zanimljivo je to da će mu Partizan biti prvi klub van Španije.

