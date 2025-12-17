NOVA ERA POČINJE: Na treninzima KK Partizan - novi trener
NAJNOVIJE vesti iz KK Partizan su veoma interesantne.
Naime, kako prenosi "Sport klub", crno-beli imaju novog trenera. U pitanju je Đoan Penjaroja koji je već dobutovao u Beograd i pristvovao je treninzima ekipe.
Ističe se da je učestvovao u pripremi večerašnjem meča sa Virtusom (20.30), kao i duela u petak protiv Žalgirisa (19).
Promocija 56-godišnjeg španskog stručnjaka će verovatno biti zakazana za sledeću nedelju, s obzirom na to da ekipa već u četvrtak putu za Kaunas.
Podsetimo, Penjaroja je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju, Baskonij i Barselonu.
Zanimljivo je to da će mu Partizan biti prvi klub van Španije.
