Košarka

NOVA ERA POČINJE: Na treninzima KK Partizan - novi trener

Новости онлине

17. 12. 2025. u 16:47

NAJNOVIJE vesti iz KK Partizan su veoma interesantne.

НОВА ЕРА ПОЧИЊЕ: На тренинзима КК Партизан - нови тренер

FOTO: N. Skenderija

Naime, kako prenosi "Sport klub", crno-beli imaju novog trenera. U pitanju je Đoan Penjaroja koji je već dobutovao u Beograd i pristvovao je treninzima ekipe.

Ističe se da je učestvovao u pripremi večerašnjem meča sa Virtusom (20.30), kao i duela u petak protiv Žalgirisa (19).

Promocija 56-godišnjeg španskog stručnjaka će verovatno biti zakazana za sledeću nedelju, s obzirom na to da ekipa već u četvrtak putu za Kaunas.

Podsetimo, Penjaroja je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio Andoru, Manresu, Burgos, Valensiju, Baskonij i Barselonu.

Zanimljivo je to da će mu Partizan biti prvi klub van Španije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!