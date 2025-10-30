3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
15.30 Al Garafa - Al Duhail UG 3+ (1,38)
17.00 Kups - Gnistan UG 3+ (1,38)
19.00 Salcburg - Tirol UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 4,05
