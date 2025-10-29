3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
18.00 Komarno - Slovan Bratislava UG 3+ (1,55)
19.00 Mjondalen - Stabek UG 3+ (1,48)
20.30 Lozana - Servet UG 3+ (1,55)
Ukupna kvota: 5,05
