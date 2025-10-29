3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

POD Tudorom je Vlahović uglavnom bio izmena i dobijao je šansu na kašičicu, a da li će se to promeniti nakon otkaza uručenom hrvatskom stručnjaku videćemo na večerašnjem duelu Juventusa i Udinezea koji se sastaju na "Alijanc stadionu" u okviru devetog kola Serije A (18.30).