LANSU SE VRATILO SAMOPOUZDANJE: Odbrana najveći problem Bresta

LANS u petak uveče dočekuje Brest u meču trećeg kola Lige 1.

Foto: Profimedia

Domaćin je konačno upisao prvu pobedu u sezoni, pošto je prethodnog vikenda slavio sa 2:1 na gostovanju kod Havra. Ekipa Pjera Saža ulazi sa mnogo više optimizma u nastavak prvenstva, svesna da je prošlogodišnje osmo mesto bilo ispod očekivanja.

Pobeda je donela i samopouzdanje, jer je Lans sada izgubio samo jedan od poslednjih pet prvenstvenih duela (tri pobede, jedan remi), pa novi trijumf u petak može da učvrsti imidž kluba koji tradicionalno dobro otvara sezonu – u dve od poslednje tri godine imali su najmanje šest bodova posle tri kola.

Brest je sa druge strane u krizi rezultata. Poraz od Tuluza na svom terenu (0:2) zabrinuo je navijače, jer ekipa Erika Roa ima samo jedan bod iz prva dva meča i već pet primljenih golova, što je jedan od najgorih učinaka u ligi – više je primila samo novajlija Pariz FK.

Trener je javno priznao da mu je odbrana najveći problem i klub aktivno traži pojačanja, ali pitanje je da li će to biti dovoljno. Naročito zabrinjava statistika – Brest je u poslednjih 12 utakmica petkom slavio samo jednom (tri remija, osam poraza).

Istorija međusobnih duela je takođe na strani domaćina. Lans je dobio poslednja tri okršaja, a ukupno ima samo jedan poraz u sedam najnovijih susreta sa Brestom (pet pobeda i jedan remi). Kada se igralo u Lensu, nije bilo remija više od decenije – domaćin je šest puta slavio, a gosti četiri puta odneli bodove. Ujedno, kada Lans povede, ume da završi posao: u poslednjih sedam mečeva u Ligi 1 kada je postigao prvi gol, upisao je isto toliko pobeda.

Lans deluje kao logičan favorit, ima bolju formu, snažniju tradiciju i igra na svom terenu. Brest će verovatno pružiti otpor kroz napad, ali uz propusnu odbranu teško je očekivati da iznenadi. Sa stanovišta kladioničara, najlogičnija opcija je pobeda Lansa, ali ne treba zanemariti i gol obe ekipe, jer tradicija duela i ofanzivni stil Bresta upućuju na to da će se mreže tresti. U svakom slučaju, navijače očekuje dinamičan meč u petak uveče u Lensu.

NAŠ TIP: 1&GG (4,05)