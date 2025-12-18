SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini

Aleksandar Komarov proglašen je za najboljeg takmičara, a Vojislav Trajković za najboljeg trenera u 2025. godini u izboru Rvačkog saveza Srbije.

Laskava priznanja dodeljena su na svečanosti koja je upriličena u Hali 5 Beogradskog sajma, a da su nagrade završile u pravim rukama najbolje govore rezultati.

Komarov je u ovoj godini osvojio titulu prvaka sveta u grčko-rimskom stilu na planetarnom šampionatu u Zagrebu kao i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Bratislavi. Takođe, Komarov zauzima i prvo mesto na svetskoj rang listi, a ujedno je i najbolji rvač sveta u grčko-rimskom stilu bez obzira na težinsku kategoriju.

Sa druge strane, Vojislav Trajković, koji je od ove godine prvi trener nacionalnog tima, reprezentativce Srbije vodio je i do još jednog srebrnog odličja na prvenstvu Starog kontinenta u Slovačkoj (Georgi Tibilov), kao i do jednog zlata i dve bronze na izuzetno kvalitetnim renking turnirima.

Posebna priznanja dodeljena su Ministarstvu sporta i Olimpijskom komitetu Srbije, koji pružaju veliku podršku Rvačkom savezu Srbije, kao i sponozorima i partnerima.

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić čestitao je laureatima na zasluženim priznanjima i još jednom istakao kakav ugled srpsko rvanje uživa u svetu.

"U prilog tome svedoči podatak da smo i ove godine bili domaćini jednog velikog takmičenja - Svetskog prvenstva za mlađe seniore u Novom Sadu koje je na ponos svih nas organizovano po najvišim standardima. Takođe, bili smo u prilici da u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku ugostimo i velikog šampiona, jednog od najboljih rvača svih vremena Alekandra Kareljina koji je održao javni čas rvanja. Iako smo mala zemlja, i te kako smo prepoznatljivi na svetskoj rvačkoj mapi i nastavićemo vredno da radimo kako bismo zadržali naš ugled", rekao je Šabić.

On je još jednom apostrofirao vrhunske rezultate koji se postižu u kontinuitetu.

"Komarov je jedini naš sportista koji je Srbiji ove godine doneo zlatnu medalju sa nekog SP. To je podatak koji govori sam za sebe kakvo mesto rvanje ima u porodici srpskih sportova u zemlji koja je sinonim za sportske uspehe. Takođe, tome treba dodati i uspehe Maše Perović koja je na Svetskom šampionatu do 20 godina u rvanju na pesku takođe osvojila zlato, kao i bronzu Branka Đukića u grčko-rimskom stilu na Evropskom prvenstvu do 20 godina", konstatovao je Šabić.

"Sve ove medalje i uspesi samo su usputne stanice ka konačnom cilju, a to je medalja na narednim Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. To je ono čemu smo maksimalno posvećeni i na čemu se temelje svi naši planovi i programi. Na tom putu moram da naglasim imamo veliku pomoć i podršku države i na tome smo veoma zahvalni", zaključio je Šabić.

