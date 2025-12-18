JEZIV SNIMAK NAKON PADA AVIONA U AMERICI: Stravična eksplozija, najmanje pet poginulih (VIDEO)

JEZIVI snimci stižu sa terena nakon što je pao avion kod aerodroma Stejtsvil u Severnoj Karolini. U ovom trenutku nije poznato koliko je tačno putnika bilo u letelici, ali se strahuje da preživelih nema.

Foto: Printscreen/Tviter/Brejking njuz

Nezvanično, poginulo je najmanje pet osoba.

Avion se srušio nešto posle 10 časova po lokalnom vremenu, navodno prilikom pokušaja sletanja. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju Cessna 550, koja je bila u vlasništvu privatne kompanije, koja je navodno povezana sa poznatim vozačem auto-trka. U ovom trenutku nema informacija ko je tačno bio u avionu.

Na stravičnim snimcima vidi se kako plamen guta čitav avion, dok se gust crni dim nadvio iznad aerodroma.

Brojne vatrogasne, policijske i ekipe hitne pomoći su na licu mesta i pokušavaju da obuzdaju požar.

Očevidi su rekli da je došlo do jezive eksplozije kada je avion udario u zemlju i da su samo videli vatrenu kuglu.

Breaking: Multiple deaths after a plane crash at Statesville Regional Airport in North Carolina. WSOC, a local news channel, reports that NASCAR driver Greg Biffle owns the plane, although it is unclear if he was on board. pic.twitter.com/nzZMhSg1Tm — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 18, 2025

U ovom trenutku nema informacija o tome gde je avion leteo i zašto je došlo do pada. Nezvanično, avion je poleteo nekih desetak minuta pre tragedije, a potom je napravio zaokret i krenuo da se vraća ka aerodromu.

Sa aerodroma su potvrdili da je došlo do tragedije i naveli su da je istraga u toku.

(Telegraf)