Svet

JEZIV SNIMAK NAKON PADA AVIONA U AMERICI: Stravična eksplozija, najmanje pet poginulih (VIDEO)

K. Despotović

18. 12. 2025. u 18:51

JEZIVI snimci stižu sa terena nakon što je pao avion kod aerodroma Stejtsvil u Severnoj Karolini. U ovom trenutku nije poznato koliko je tačno putnika bilo u letelici, ali se strahuje da preživelih nema.

ЈЕЗИВ СНИМАК НАКОН ПАДА АВИОНА У АМЕРИЦИ: Стравична експлозија, најмање пет погинулих (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Tviter/Brejking njuz

Nezvanično, poginulo je najmanje pet osoba.

Avion se srušio nešto posle 10 časova po lokalnom vremenu, navodno prilikom pokušaja sletanja. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju Cessna 550, koja je bila u vlasništvu privatne kompanije, koja je navodno povezana sa poznatim vozačem auto-trka. U ovom trenutku nema informacija ko je tačno bio u avionu.

Na stravičnim snimcima vidi se kako plamen guta čitav avion, dok se gust crni dim nadvio iznad aerodroma.

Brojne vatrogasne, policijske i ekipe hitne pomoći su na licu mesta i pokušavaju da obuzdaju požar.

Očevidi su rekli da je došlo do jezive eksplozije kada je avion udario u zemlju i da su samo videli vatrenu kuglu.

U ovom trenutku nema informacija o tome gde je avion leteo i zašto je došlo do pada. Nezvanično, avion je poleteo nekih desetak minuta pre tragedije, a potom je napravio zaokret i krenuo da se vraća ka aerodromu.

Sa aerodroma su potvrdili da je došlo do tragedije i naveli su da je istraga u toku.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!