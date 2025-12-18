"1.000 DOLARA PO DEVOJCI": Objavljene Epstinove fotografije, putne isprave i ponuda o "prodaji" devojke

DEMOKRATE u Odboru za nadzor Predstavničkog doma SAD objavile su novu seriju fotografija u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uključujući putne isprave i lične dokumente iz više zemalja, kao i snimke poruka koje pominju 18-godišnju osobu iz Rusije i navodnu ponudu od "1.000 dolara po devojci".

Foto: New York State Sex Offender Registry via AP

Među objavljenim materijalima je fotografija pasoša ukrajinske državljanke, sa zatamnjenim ličnim podacima, kao i snimak ekrana prepiske nepoznatog pošiljaoca, navodi američki CBS njuz.

U porukama se navode podaci o osobi, uključujući ime, godine, telesne mere, težinu i "grad polaska", uz navođenje Rusije, ali su lični podaci redigovani. U objavi se nalaze i fotografije različitih putnih i identifikacionih dokumenata iz inostranstva, uključujući pasoše Litvanije, Ukrajine, Češke i Rusije, uz zatamnjene podatke, kao i južnoafričku ličnu kartu i italijansku vozačku dozvolu. Između ostalog, objavljena je i fotografija Epstinovog američkog pasoša.

Pojedine fotografije prikazuju citate iz romana "Lolita" Vladimira Nabokova ispisane na različitim delovima nekog ženskog tela. Na snimcima se vide delovi teksta ispisani na grudima, stopalu, kuku, vratu i duž kičme, dok završna rečenica iz odlomka nije prikazana. Poznato je da je Epstin u kancelariji svoje kuće u Njujorku držao prvo izdanje "Lolita", romana o opsesiji i seksualnom zlostavljanju dvanaestogodišnje devojčice. Među dokumentima je redigovan i ruski pasoš koji, prema navodima, pripada ženskoj osobi, dok su ostali podaci blokirani.

Predsedavajući demokrata u Odboru za nadzor, kongresmen Robert Garsija, izjavio je da će demokrate nastaviti da objavljuju fotografije i dokumenta iz Epstinove zaostavštine "kako bi se obezbedila transparentnost za američku javnost".

On je naveo da, kako se približava rok za primenu Zakona o transparentnosti Epštajnovih fajlova, nove slike otvaraju dodatna pitanja o tome šta Ministarstvo pravde poseduje, uz poziv da se dokumenta odmah objave. Američka vlada ima rok do sutra da podeli sav materijal u vezi sa Epstinom koji poseduje.

Demokratski članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma objavili su 12. decembra nove fotografije za koje navode da potiču sa Epstinovog imanja, a koje prikazuju niz moćnih i javno poznatih ljudi povezanih sa preminulim finansijerom, među njima su američki predsednik Donald Tramp, bivši predsednik Bil Klinton i osnivač Majkrosofta Bil Gejts. Objavljeno je ukupno 19 fotografija, a na fotografijama su, takođe, britanski milijarder Ričard Brenson, nekadašnji princ Endru, kao i bivši predsednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic, preneo je CNN. Iako mnoge od pomenutih ličnosti već godinama imaju poznate ili dokumentovane veze sa Epstinom, novi materijal nagoveštava širi obim tih kontakata.

Na jednoj fotografiji vidi se činija kondoma sa karikaturom Trampovog lica i natpisom "Trampov kondom - 4,50 dolara". Na drugoj se Tramp fotografiše sa šest žena čija su lica redigovana. Ostale fotografije prikazuju bivšeg Trampovog savetnika Stiva Benona sa Epstinom, Klintona sa Epstinom i njegovom partnerkom Gilejn Maksvel, kao i Gejtsa sa Endruom. Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje, niti maloletnike, a nije poznato kada i gde su tačno nastale, saopštio je odbor.

Fotografije su deo šire istrage koju vodi republikanski Nadzorni odbor, koji je sa Epstinovog imanja do sada primio desetine hiljada dokumenata, mejlova i materijala.

Prema navodima advokata imanja, dokumentacija može da sadrži elemente čiju tačnost zaostavština nije mogla da potvrdi, a redigovanja su ograničena isključivo na fotografije sa nedoličnim sadržajem.

Foto: X printskrin/Elon Musk

Demokratski kongresmen Robert Garsija saopštio je da je najnoviji set obuhvatio "više od 95.000 fotografija", uključujući slike brojnih javnih ličnosti koje su provodile vreme sa Epstinom. On je pozvao Ministarstvo pravde da objavi sve dosijee. Klinton, Gejts i Tramp ranije su negirali bilo kakvo nezakonito ponašanje u vezi sa Epstinom. Klintonov portparol poručio je da bivši predsednik nije znao za Epstinove zločine i da je prekinuo sve kontakte pre njegovog hapšenja 2019. godine. Gejtsov portparol ponovio je da Epstin nije radio za njega, dok je Gejts rekao da žali zbog sastanaka.

Tramp i njegov tim odbacili su insinuacije nakon objave Epstinovih mejlova u kojima je finansijer tvrdio da je Tramp "znao za devojke", nazivajući materijal "prevarom". Nekoliko drugih osoba iz Epstinovog okruženja suočilo se sa posledicama nakon što su njihove veze sa finansijerom postale javne. Lari Samers napustio je funkcije na Harvardu i u upravnom odboru OpenAI, dok se Endru odrekao korišćenja kraljevskih titula i negira sve optužbe.