PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

26. 08. 2025. u 15:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.

Utorak

18.45 Kairat Almati - Seltik UG 0-2 (2,20)

20.45 Bornmut - Brentford |1-3&||1-3 (1,80)
21.00 Pafos - Crvena zvezda G 1-2 (1,63)

Ukupna kvota: 6,45

