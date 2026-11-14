TIP DANA je i juče prošao, idemo po het-trik: Danas vam predlažemo zanimljiv duel iz Lige nacija

Krstaši bez dva ključna igrača a ni sa njima dvojicom još nisu postigli gol u Ligi nacija

Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Juče smo za vas tipovali i to više nego uspešno utakmicu belgijse lige mladih u kojoj je viđena revija golova, kako smo i predvideli. Taj dobitni tip možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg predloga:

Gruzija dočekuje Mađarsku u petom kolu Lige nacija, u utakmici koja bi mogla da ima veliki značaj za konačan plasman u grupi. Domaćin pokušava da prekine seriju slabih rezultata, dok gosti žele da nastave uspešan niz i učvrste se na drugom mestu.

Gruzija je u prva četiri kola osvojila samo dva boda, a još više zabrinjava podatak da nije postigla nijedan gol. Dva remija bez pogodaka i dva minimalna poraza pokazuju da ekipa ima ozbiljnih problema u napadu, ali i prilično čvrstu odbranu, koja je kapitulirala samo dva puta.

Probleme domaćina dodatno otežavaju izostanci dvojice važnih fudbalera. Najveća zvezda reprezentacije Hviča Kvarachelija propušta utakmicu zbog povrede, dok je Đorđi Kočorašvili suspendovan. Bez njih će Gruzija još teže stvarati prilike protiv organizovanog protivnika.

Mađarska je druga u grupi sa sedam bodova i dve uzastopne pobede, a Gruziju je već savladala sa 1:0. Gostima se vraćaju Roland Šalaj i Barnabaš Varga, što dodatno povećava njihove izglede za povoljan rezultat. Ipak, čvrsta odbrana domaćina nagoveštava da ne treba očekivati naročito efikasan susret.

Zbog svega navedenog, dupla šansa na Mađarsku u kombinaciji sa najviše tri gola deluje kao dobar izbor. Pokriveni su rezultati poput 0:0, 1:1, 0:1, 0:2 i 1:2, a kvota 1,59 pruža solidan odnos rizika i potencijalnog dobitka.

TIP DANA: X2&0–3 (kvota 1,59)