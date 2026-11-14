TIP DANA je i juče prošao, idemo po het-trik: Danas vam predlažemo zanimljiv duel iz Lige nacija
Krstaši bez dva ključna igrača a ni sa njima dvojicom još nisu postigli gol u Ligi nacija
Juče smo za vas tipovali i to više nego uspešno utakmicu belgijse lige mladih u kojoj je viđena revija golova, kako smo i predvideli. Taj dobitni tip možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg predloga:
Gruzija dočekuje Mađarsku u petom kolu Lige nacija, u utakmici koja bi mogla da ima veliki značaj za konačan plasman u grupi. Domaćin pokušava da prekine seriju slabih rezultata, dok gosti žele da nastave uspešan niz i učvrste se na drugom mestu.
Gruzija je u prva četiri kola osvojila samo dva boda, a još više zabrinjava podatak da nije postigla nijedan gol. Dva remija bez pogodaka i dva minimalna poraza pokazuju da ekipa ima ozbiljnih problema u napadu, ali i prilično čvrstu odbranu, koja je kapitulirala samo dva puta.
Probleme domaćina dodatno otežavaju izostanci dvojice važnih fudbalera. Najveća zvezda reprezentacije Hviča Kvarachelija propušta utakmicu zbog povrede, dok je Đorđi Kočorašvili suspendovan. Bez njih će Gruzija još teže stvarati prilike protiv organizovanog protivnika.
Mađarska je druga u grupi sa sedam bodova i dve uzastopne pobede, a Gruziju je već savladala sa 1:0. Gostima se vraćaju Roland Šalaj i Barnabaš Varga, što dodatno povećava njihove izglede za povoljan rezultat. Ipak, čvrsta odbrana domaćina nagoveštava da ne treba očekivati naročito efikasan susret.
Zbog svega navedenog, dupla šansa na Mađarsku u kombinaciji sa najviše tri gola deluje kao dobar izbor. Pokriveni su rezultati poput 0:0, 1:1, 0:1, 0:2 i 1:2, a kvota 1,59 pruža solidan odnos rizika i potencijalnog dobitka.
TIP DANA: X2&0–3 (kvota 1,59)
Preporučujemo
TIP vam predlaže Ligu nacija
14. 11. 2026. u 10:54
OPREZ!!! Ovo su utakmice za izbegavanje
14. 11. 2026. u 10:44
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
14. 11. 2026. u 10:42
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
14. 11. 2026. u 10:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)