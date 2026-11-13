Prve reči selektora Nemačke! Klop: "Pokušali su, ali im to nije uspelo!"

"Panceri" stigli do novog trijumfa.

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Fudbalska reprezentacija Nemačke upisala je i drugu pobedu protiv Srbije u A Ligi nacija, pošto je posle Minhena (2:0), slavila i na Marakani sa 3:1.

Nije krio oduševljenje Jirgen Klop zbog nove pobede u ovom takmičenju:

- Presrećan sam zbog preformansa, uživao sam u mnogim momentima, fantastičan fudbal smo igrali, stavili smo ga pod protisak, imali smo posed na svojoj strani - rekao je Klop i nastavio:

- Ja sam super srećan, igrali smo protiv jako dobrog tima Srbije. Pokušali su da izađu jako visoko, ali im to nije uspelo, postigli smo brzi gol. Zapamtio sam prve momente, na početku smo nekog našeg procesa, zadovoljan sam kako koraci idu - dodao je selektor Nemačke.

Na kraju je otkrio da li je ovo tim i igra kojom teži, otkako je seo na selektorsku klupu:

- Da, stvorili smo dosta prilika večeras. Kada kažem da smo počeli proces, nismo na 100 posto, trenutno smo na 50-60 posto. Nismo dug period zajedno, uživao sam večeras, talentovani su, predstavili su se publici koja nije bila brojna u tom smislu, ali sam prezadovoljan - zaključio je Klop.

Nemačka u poslednjem kolu za tri dana dočekuje Holandiju, koja je večeras deklasirala Grčku rezultatom 7:0.