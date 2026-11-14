Rade Bogdanović žestoko po Orlovima: Ovo je tužno, iznervirao sam se

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je 3:1 od Nemačke u Ligi nacija. Nakon meča usledile su žustre kritike.

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Među najglasnijima bio je Rade Bogdanović, stručni konsultant Radio-televizije Srbije, koji nije štedeo kritike na račun srpskog nacionalnog tima. Nekadašnji reprezentativac smatra da problem nije samo u večerašnjem izdanju, već i u ukupnom kvalitetu igračkog kadra.

- Zato što nemamo kvalitet koji imaju Nemci. Nemamo kvalitet ni mnogih slabijih selekcija. Tužno je bilo za gledati, ostali smo bez teksta. Treba biti pošten i reći – Nemačka je mnogo bolja. Mene zabrinjava to što večeras, bez obzira na veliki broj povređenih, bitnih igrača, polovina fudbalera ne može da igra u ovoj selekciji. Nemaju tehničke ni taktičke osobine da bi nosili dres nacionalnog tima. To govori o realnom stanju u našoj selekciji i kadru – poručio je Bogdanović.

Posebno ga je zabrinula reakcija odbrane nakon primljenih golova, a smatra da se određeni nedostaci ne mogu opravdati lošom formom.

- Selekcija koja primi gol u drugom minutu nije dobra selekcija. Pogledajte kako su primili gol, pogledajte kako igrači dolaze ispred njega. Jednostavno, nema kvaliteta i stvarno više ne treba bežati od toga – dodao je stručni konsultant RTS-a.

Bogdanović se potom osvrnuo i na eksperimentalni karakter takmičenja, ali je ponovo naglasio da pojedini reprezentativci ne poseduju neophodne fudbalske karakteristike.

- Ovo je takmičenje eksperimentisanja i svi to rade. Spremaju se za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ali, par igrača nema kvalitet. Pogledajte trojicu u poslednjoj liniji, vidite njihovu kretnju, postavljanje. To uopšte nema veze sa formom, to ima veze sa znanjem. Jednostavno, ta trojica u poslednjoj liniji imaju naopako postavljeno telo. Selektor i trener nemaju vremena da im objasne. Ne mogu, iznervirao sam se – zaključio je Bogdanović.