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BELA KUĆA O PREGOVORIMA O UKRAJINI: Postignut „ohrabrujući napredak“, našli smo i stolicu za EU

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2026. u 18:22

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BELA kuća smatra da je postignut „ohrabrujući napredak“ u procesu rešenja sukoba u Ukrajini.

БЕЛА КУЋА О ПРЕГОВОРИМА О УКРАЈИНИ: Постигнут „охрабрујући напредак“, нашли смо и столицу за ЕУ

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

-Po nalogu predsednika (Sjedinjenih Američkih Država Donalda) Trampa, njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i (zet američkog predsednika) Džared Kušner aktivno sarađuju sa obe strane rusko-ukrajinskog sukoba kako bi se on jednom zauvek okončao, napisala je Ana Keli, zamenik portparola Bele kuće, na društvenoj mreži Iks.

Kako je navela, Vitkof i Kušner su ranije ove nedelje „održali istorijski značajnu drugu rundu trilateralnih pregovora u Abu Dabiju“, a primio ih je i predsednik Rusije Vladimir Putin.

-Ohrabrujući napredak na putu ka miru, istakla je Keli.

Bela kuća je saopštila i da Vitkof i Kušner učestvuju u pripremama za razmenu zarobljenika između Rusije i Ukrajine.

Vitkof i Kušner su, nakon trilateralnih pregovora u Abu Dabiju i bilateralnih kontakata sa Rusijom i Ukrajinom, „obezbedili učešće evropskih partnera u budućim konsultacijama i započeli rad na razmeni zarobljenika, koja će biti najveća od početka sukoba“, napisala je Keli na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, u sredu su u Abu Dabiju završeni dvodnevni pregovori uz učešće delegacija Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine.

(sputnikportal.rs)

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