Svet

ZBRISANA NACIONALNA GARDA UKRAJINE U HARKOVU: Komandni punkt raznet preciznim udarom ruskih dronova

С.А.М.

14. 11. 2026. u 00:07

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DVE ruske bespilotne letelice tipa „Dan-T“ navodno su pogodila komandni punkt 13. brigade Nacionalne garde Ukrajine „Hartija“, koji se, prema navodima ruskih izvora, nalazio u krugu nekadašnje mlekare u Zlatopolju, u Harkovskoj oblasti.

ЗБРИСАНА НАЦИОНАЛНА ГАРДА УКРАЈИНЕ У ХАРКОВУ: Командни пункт разнет прецизним ударом руских дронова

Foto: AI/Grok

Prema informacijama koje je objavio portal „Konfliktora“, u napadu je poginulo deset ukrajinskih vojnika, među kojima su trojica viših oficira, dok se još sedam pripadnika jedinice navodno nalazi pod ruševinama. Dvoje vojnika je, prema istom izvoru, ranjeno.

U izveštaju se navodi i da su uništeni komunikacioni serveri, automatizovane radne stanice za koordinaciju artiljerijske vatre i mobilne radio-stanice, što bi, ukoliko se ovi podaci potvrde, moglo da oteža razmenu informacija i upravljanje jedinicama na terenu.

Međutim, ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene. Ukrajinski zvaničnici su saopštili da je 12. novembra u Zlatopolju pogođeno civilno preduzeće, pri čemu su povređene četiri osobe, među njima i dvoje maloletnika. Gradonačelnik Zlatopolja naveo je da su u napadu oštećeni i obližnji stambeni objekti.

Načelnik Harkovske oblasne vojne administracije Oleg Sinegubov saopštio je da je tokom prethodnog dana u napadima na devet naseljenih mesta u oblasti povređeno ukupno 11 ljudi.

Za sada nema zvanične potvrde ukrajinske strane da se na pogođenom objektu nalazio komandni punkt brigade „Hartija“, niti da je broj poginulih i ranjenih vojnika onakav kako navode ruski izvori.

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