Kakve su šanse Srbije da ostane u A Ligi nacija? Od ovoga sve zavisi!
Orlovi razočarali novim porazom od Nemačke.
Fudbaleri Srbije doživeli su peti uzastopni poraz u A Ligi nacije. "Orlovi" su izgubili od Nemačke (1:3) i smanjili svoje šanse da ostanu u najjačem rangu ovog reprezentativnog takmičenja.
Izabranici Veljka Paunovića, koji večeras nije vodio tim zbog crvenog kartona u prethodnoj utakmici, zauzimaju poslednje mesto u grupi B sa gol-razlikom 4:11 (-7), bez šansi da napreduju.
Nemci su pobedom ostali na trećoj poziciji sa osam bodova, koliko imaju i "heleni" na drugom mestu, ali je tim Ivana Jovanovića večeras deklasiran sa 0:7 od lidera Holandije.
Međutim, uprkos svim porazima, Orlovi i dalje imaju realne šanse da ostanu u A Ligi nacija ili se, makar, plasiraju u baraž.
Preciznije, Srbiji je važno da ne bude jedna od dve najgore četvrtoplasirane selekcije, a to su u ovom slučaju, Turska i Češka, od kojih Paunovićeva četa mora da bude bolja da bi izborila baraž.
Upravo su ove dve selekcije jedine koje i dalje nisu osvojile ni bod, kao i Srbija, odnosno, poslednjeplasirane selekcije u grupama jedan i tri.
Ipak, na vodenicu "orlova" ide gol razlika pomenutih reprezentacija, jer Turci i "knedličke" su na -10, a Srbija ima tri postignuta pogotka više.
Osim toga, srpske fudbalere može da raduje i teži rasporedi Čeha i Turaka, s obzirom na to da će "knedličke" gostovati Hrvatskoj, a Turska moćnoj Francuskoj u poslednjem kolu.
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