DRON - ZAMENA ZA INSPEKTORE: Miler: "Naš dron može da učini inspekcije bezbednijim, bržim i jeftinijim"

ISTRAŽIVAČI Univerziteta Ruhr u Bohumu razvili su mali autonomni dron koji može da leti kroz uske i mračne šupljine unutar betonskih mostova i uz pomoć veštačke inteligencije otkriva sitne pukotine koje bi inspektori mogli da previde.

Foto: Zdeněk Malý / Panthermedia / Profimedia

Sistem su razvili istraživači David Miler i Rafael Dirska. Dron je trenutno u fazi laboratorijskog testiranja, navodi se u saopštenju univerziteta koje piše portal Interesting Engineering, prenosi Klix.

Dron samostalno planira putanju leta, a podatke prikupljene tokom inspekcije čuva direktno na SD kartici. Cilj je da se olakša posao inspektorima mostova, jer je stara infrastruktura izložena sve većem opterećenju zbog saobraćaja i vremenskih uslova.

- Naš dron može da učini inspekcije bezbednijim, bržim i jeftinijim - izjavio je Miler.

Hiljade mostova na godišnjoj kontroli

U Nemačkoj hiljade mostova moraju da prolaze godišnje inspekcije. Mnogi od njih izgrađeni su između šezdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i nisu projektovani za današnji obim saobraćaja. Visoke temperature, mraz i drugi spoljašnji uticaji mogu ozbiljno da oštete njihove betonske konstrukcije.

Rano otkrivanje pukotina od ključnog je značaja za bezbednost mostova. Međutim, klasične inspekcije zahtevaju mnogo vremena i podložne su ljudskim greškama.

- Inspektori obično rade na terenu sa podlogom za pisanje i kamerom. Takav pristup je zahtevan i podložan greškama - rekao je Patrik Herbers, istraživač sa univerziteta koji učestvuje u projektu.

Zahvaljujući malim dimenzijama, dron može da leti kroz uske šuplje delove betonskih mostova i da skenira njihove zidove u potrazi za pukotinama.

Koristi tehnologiju istovremene lokalizacije i mapiranja (SLAM), koja mu omogućava da u nepoznatom prostoru odredi sopstveni položaj i istovremeno napravi mapu okruženja. Zbog toga mu nisu potrebni spoljašnji sistemi za pozicioniranje.

Sledeći korak je testiranje na pravom mostu

Dron se trenutno testira u laboratoriji za letenje Katedre za upravljačku tehniku i teoriju sistema, u univerzitetskom centru ZESS.

Istraživački tim sada planira testiranje na stvarnom mostu kako bi proverio kako se uređaj ponaša u realnim uslovima.

- Želimo da pokažemo da naš dron ne funkcioniše samo u laboratoriji već i u praksi - izjavio je Marsel Nojhauzen sa Odeljenja za veštačku inteligenciju i formalne metode.

Istraživači naglašavaju da dron neće zameniti inspektore. Njegov zadatak biće da prikuplja podatke i označava kritična mesta, dok će konačnu procenu oštećenja i dalje donositi stručnjaci.

Smatraju da bi ova tehnologija mogla da ubrza digitalizaciju inspekcija i ublaži sve veći nedostatak stručnjaka koji se bave kontrolom mostova.

- Broj inspektora mostova se smanjuje, zahtevi su sve veći, a mostovi ne postaju mlađi - zaključio je Miler.

(BizPortal)