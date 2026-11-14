DRON - ZAMENA ZA INSPEKTORE: Miler: "Naš dron može da učini inspekcije bezbednijim, bržim i jeftinijim"
ISTRAŽIVAČI Univerziteta Ruhr u Bohumu razvili su mali autonomni dron koji može da leti kroz uske i mračne šupljine unutar betonskih mostova i uz pomoć veštačke inteligencije otkriva sitne pukotine koje bi inspektori mogli da previde.
Sistem su razvili istraživači David Miler i Rafael Dirska. Dron je trenutno u fazi laboratorijskog testiranja, navodi se u saopštenju univerziteta koje piše portal Interesting Engineering, prenosi Klix.
Dron samostalno planira putanju leta, a podatke prikupljene tokom inspekcije čuva direktno na SD kartici. Cilj je da se olakša posao inspektorima mostova, jer je stara infrastruktura izložena sve većem opterećenju zbog saobraćaja i vremenskih uslova.
- Naš dron može da učini inspekcije bezbednijim, bržim i jeftinijim - izjavio je Miler.
Hiljade mostova na godišnjoj kontroli
U Nemačkoj hiljade mostova moraju da prolaze godišnje inspekcije. Mnogi od njih izgrađeni su između šezdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i nisu projektovani za današnji obim saobraćaja. Visoke temperature, mraz i drugi spoljašnji uticaji mogu ozbiljno da oštete njihove betonske konstrukcije.
Rano otkrivanje pukotina od ključnog je značaja za bezbednost mostova. Međutim, klasične inspekcije zahtevaju mnogo vremena i podložne su ljudskim greškama.
- Inspektori obično rade na terenu sa podlogom za pisanje i kamerom. Takav pristup je zahtevan i podložan greškama - rekao je Patrik Herbers, istraživač sa univerziteta koji učestvuje u projektu.
Zahvaljujući malim dimenzijama, dron može da leti kroz uske šuplje delove betonskih mostova i da skenira njihove zidove u potrazi za pukotinama.
Koristi tehnologiju istovremene lokalizacije i mapiranja (SLAM), koja mu omogućava da u nepoznatom prostoru odredi sopstveni položaj i istovremeno napravi mapu okruženja. Zbog toga mu nisu potrebni spoljašnji sistemi za pozicioniranje.
Sledeći korak je testiranje na pravom mostu
Dron se trenutno testira u laboratoriji za letenje Katedre za upravljačku tehniku i teoriju sistema, u univerzitetskom centru ZESS.
Istraživački tim sada planira testiranje na stvarnom mostu kako bi proverio kako se uređaj ponaša u realnim uslovima.
- Želimo da pokažemo da naš dron ne funkcioniše samo u laboratoriji već i u praksi - izjavio je Marsel Nojhauzen sa Odeljenja za veštačku inteligenciju i formalne metode.
Istraživači naglašavaju da dron neće zameniti inspektore. Njegov zadatak biće da prikuplja podatke i označava kritična mesta, dok će konačnu procenu oštećenja i dalje donositi stručnjaci.
Smatraju da bi ova tehnologija mogla da ubrza digitalizaciju inspekcija i ublaži sve veći nedostatak stručnjaka koji se bave kontrolom mostova.
- Broj inspektora mostova se smanjuje, zahtevi su sve veći, a mostovi ne postaju mlađi - zaključio je Miler.
(BizPortal)
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