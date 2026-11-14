VASPITAČICA RODILA DEVOJČICU, PA UMRLA: Tragedija - Dečak od 9 godina ostao bez majke, kolege se opraštaju od preminule porodilje

U KBC "Zvezdara" u četvrtak uveče preminula je porodilja J. R. S. (42), nakon komplikacija tokom porođaja. Ona je na svet donela devojčicu, koja je, prema dostupnim informacijama, dobro.

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KBC "Zvezdara" saopštio je da je, prema dosadašnjim informacijama, kod pacijentkinje došlo do teške postporođajne komplikacije, praćene obilnim krvarenjem i razvojem diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), što predstavlja jedno od najtežih i potencijalno životno ugrožavajućih stanja u akušerstvu.

- Prevremeno rođeno dete je smešteno u jedinicu intenzivne nege neonatologije KBC "Zvezdara", stabilnog opšteg stanja, radi daljeg lečenja i posmatranja - navode iz KBC.

Poruka kolega iz obdaništa Kolege preminule J. R. S. objavili su poruku roditeljima dece koja pohađaju vrtić u kojem je radila.

- Dragi roditelji, sa velikom tugom vas obaveštavamo o tragičnom događaju koji nas je sve duboko potresao. Vaspitačica naše predškolske ustanove, koja se juče porodila, istog dana je, nažalost, preminula, iza sebe ostavivši novorođenu devojčicu i sina - navodi se u obaveštenju.

Medicinsko osoblje je, kako je saopšteno, preduzelo sve mere u skladu sa procedurama i važećim protokolima. Rukovodstvo KBC formiralo je komisiju za vanrednu unutrašnju stručnu proveru i o svim okolnostima obavestilo Zdravstvenu inspekciju Ministrastva zdravlja. Navodi se i da je inspekcijski nadzor u toku. KBC je izrazio saučešće porodici preminule pacijentkinje.

Preminula žena, koja ima sina od devet godina, radila je 15 godina kao vaspitačica u vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Vest o smrti J. R. S. potresla je njene kolege.

Tokom dana, dok se još borila za život, na društvenim mrežama pojavio se hitan apel za davanje krvi grupe nulta pozitivna, ali, uprkos naporima lekara, ishod je bio tragičan.

- Na svet je donela devojčicu, beba je dobro. Nažalost, njeno zdravstveno stanje prilikom porođaja se zakomplikovalo, jer je trudnoća bila visokorizična. Lekari su joj se borili za život, ali nažalost nisu uspeli - rekle su njene kolege.