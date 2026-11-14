VAŽNO GOSTOVANJE: Vučić večeras na TV Pink od 18:30 časova
LIDER opozicije Aleksandar Vučić večeras će biti gost TV Pink.
Vučić će da gostuje od 18.30 časova Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.
Vučić će govoriti o svim važnim i aktuelnim temama za našu zemlju.
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