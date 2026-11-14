Politika

VAŽNO GOSTOVANJE: Vučić večeras na TV Pink od 18:30 časova

В.Н.

14. 11. 2026. u 08:45

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić večeras će biti gost TV Pink.

ВАЖНО ГОСТОВАЊЕ: Вучић вечерас на ТВ Пинк од 18:30 часова

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Vučić će da gostuje od 18.30 časova Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Vučić će govoriti o svim važnim i aktuelnim temama za našu zemlju.

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