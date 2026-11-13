Muhova se povukla sa završnog turnira, poznato ko je menja
Češka teniserka Karolina Muhova povukla se sa Završnog turnira u Indijan Velsu zbog stomačnih problema, a umesto nje igraće Ruskinja Dijana Šnajder, saopšteno je večeras na sajtu takmičenja.
Šnajder će večeras od 21 sat igrati protiv sunarodnice Mire Andrejeve u trećem kolu grupe B.
Bez obzira na ishod duela protiv Šnajderove, Andrejeva je već osigurala prvo mesto u grupi B i polufinale nakon dve pobede protiv Arine Sabalenke i Eline Svitoline.
Posle meča između Andrejeve i Šnajder igraće Sabalenka i Svitolina, a taj duel odlučiće drugu polufinalistkinju iz grupe B.
Andrejeva će u polufinalu igrati protiv Džesike Pegule, a Linda Noskova čeka Sabalenku ili Svitolinu.
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