Tip fudbal

TIP vam predlaže Ligu nacija

О. М.

14. 11. 2026. u 10:54

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Za današnji tiket opredelili smo se za četiri malo jača fiksa iz Lige nacija, umesto kombinovanja više parova sa nižim kvotama. Prednost smo dali ekipama koje su pokazale bolju formu i imaju jasne argumente za pobedu, uz procenu da veći rizik opravdava i primamljiviju ukupnu kvotu.

ТИП вам предлаже Лигу нација

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Liga nacija

18.00 Gruzija - Mađarska 2 (2,50)
Mađarska je vezala dve pobede u Ligi nacija i deluje sve sigurnije, dok Gruzija ima velikih problema sa efikasnošću.

20.45 Austrija - Republika Irska 1 (1,66)
Austrija je neporažena u Ligi nacija i ima šest uzastopnih pobeda kod kuće. Irska je postigla gol na šest od poslednjih sedam utakmica, pa bi mogla da zatrese mrežu i u porazu.

20.45 Severna Irska - Ukrajina 1 (2,57)
Severna Irska je savladala Ukrajinu u gostima sa 3:0, dobila devet od poslednjih 13 domaćih utakmica i još nije primila gol u Ligi nacija.

20.45 Rumunija - Poljska 2 (1,88)
Poljska igra promenljivo, ali ima dovoljno kvaliteta da savlada Rumuniju, koja je izgubila sve četiri utakmice u ovosezonskoj Ligi nacija.

UKUPNA KVOTA: 20,05

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