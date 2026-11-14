TIP vam predlaže Ligu nacija

Liga nacija

18.00 Gruzija - Mađarska 2 (2,50)

Mađarska je vezala dve pobede u Ligi nacija i deluje sve sigurnije, dok Gruzija ima velikih problema sa efikasnošću.

20.45 Austrija - Republika Irska 1 (1,66)

Austrija je neporažena u Ligi nacija i ima šest uzastopnih pobeda kod kuće. Irska je postigla gol na šest od poslednjih sedam utakmica, pa bi mogla da zatrese mrežu i u porazu.

20.45 Severna Irska - Ukrajina 1 (2,57)

Severna Irska je savladala Ukrajinu u gostima sa 3:0, dobila devet od poslednjih 13 domaćih utakmica i još nije primila gol u Ligi nacija.

20.45 Rumunija - Poljska 2 (1,88)

Poljska igra promenljivo, ali ima dovoljno kvaliteta da savlada Rumuniju, koja je izgubila sve četiri utakmice u ovosezonskoj Ligi nacija.

UKUPNA KVOTA: 20,05