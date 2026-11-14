TIP vam predlaže Ligu nacija
Za današnji tiket opredelili smo se za četiri malo jača fiksa iz Lige nacija, umesto kombinovanja više parova sa nižim kvotama. Prednost smo dali ekipama koje su pokazale bolju formu i imaju jasne argumente za pobedu, uz procenu da veći rizik opravdava i primamljiviju ukupnu kvotu.
Liga nacija
18.00 Gruzija - Mađarska 2 (2,50)
Mađarska je vezala dve pobede u Ligi nacija i deluje sve sigurnije, dok Gruzija ima velikih problema sa efikasnošću.
20.45 Austrija - Republika Irska 1 (1,66)
Austrija je neporažena u Ligi nacija i ima šest uzastopnih pobeda kod kuće. Irska je postigla gol na šest od poslednjih sedam utakmica, pa bi mogla da zatrese mrežu i u porazu.
20.45 Severna Irska - Ukrajina 1 (2,57)
Severna Irska je savladala Ukrajinu u gostima sa 3:0, dobila devet od poslednjih 13 domaćih utakmica i još nije primila gol u Ligi nacija.
20.45 Rumunija - Poljska 2 (1,88)
Poljska igra promenljivo, ali ima dovoljno kvaliteta da savlada Rumuniju, koja je izgubila sve četiri utakmice u ovosezonskoj Ligi nacija.
UKUPNA KVOTA: 20,05
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