Politika

PONOVO PREKINUTA SEDNICA SKUPŠTINE TZV. KOSOVA: Problem nastao zbog nedostatka kvoruma, čeka se novi datum zasedanja

Д.К.

14. 11. 2026. u 10:04

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SEDNICA skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju rekla je da će datum nastavka sednice biti dogovoren sa šefovima poslaničkih grupa.

ПОНОВО ПРЕКИНУТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ТЗВ. КОСОВА: Проблем настао због недостатка кворума, чека се нови датум заседања

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Sednica je u petak trajala skoro 12 sati, a u sali je na kraju bilo 38 poslanika.

Skupština privremenih institucija zbog toga nije raspravljala o predlogu izmena Zakona o Specijalizovanim većima.Sednica je prekinuta i u četvrtak, pošto se poslanici nisu vratili u salu posle pauze.

Zakon o izmenama Zakona o Specijalizovanim većima skupština je već usvojila, ali ga je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja vratila parlamentu na zahtev predlagača, Demokratske partije Kosova, koja je tražila da u zakon budu uznete određene izmene.

Ta stranka je, međutim, kasnije odustala od tog zahteva i zatražila da zakon ponovo bude usvojen u obliku u kome ga je skupština već usvojila u dva čitanja, a da bude izmenjen nakon stupanja na snagu.

Oštre kritika izmena zakona

Namera da se ponovo glasa o predlogu izmena Zakona o Specijalizovanim većima naišla je na oštre kritike stranih predstavnika u Prištini.

Kancelarija EU u Prištini saopštila je da moguće ponovno glasanje o izmenama ovog zakona izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa međunarodnim obavezama Prištine i poštovanjem osnovnih principa vladavine prava, posebno nezavisnosti pravosuđa, zaštite žrtava i svedoka, proceduralnih prava i efikasne odgovornosti.

Kancelarija EU je naglasila da izmene takođe izazivaju zabrinutost u vezi sa njihovom ustavnošću, zahtevajući prethodne konsultacije pre bilo kakvog usvajanja zakona, u skladu sa međunarodnim obavezama Prištine.

Nemačka ambasada u Prištini saopštila je da se u potpunosti slaže sa Kancelarijom EU kada je reč o usvajanju izmena ovog zakona, a ambasada Ujedinjenog Kraljevstva upozorila je da bi ponovno glasanje o izmenama Zakona o Specijalizovanim većima moglo da naruši odnose Prištine sa međunarodnim partnerima.

Skupština privremenih prištinskih institucija je 6. oktobra usvojila izmene Zakona o Specijalizovanim većima, koje je predložila DPK, a kojima se sužava nadležnost tog suda, skraćuje maksimalna kazna i uvodi mogućnost pomilovanja.

DPK je predložio izmene nakon što su Specijalizovana veća 16. septembra osudila vođe tzv. OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija prvostepenom presudom na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.

Od izricanja presude, u Prištini se vodi sistemska kampanja za pružanje podrške osuđenima za ratne zločine, a vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je i radnu grupu za koordinaciju  podrške.

(Tanjug)

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