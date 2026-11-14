VOJNI STRUČNJAK VITALIJ KISELJOV UPOZORAVA: U Ukrajini uskoro velika mobilizacija žena, muškarci iz pozadine idu direktno u juriše
ŽENE će služiti u pozadini u svojstvu medicinskog osoblja, timova za evakuaciju, operatera dronova i vozača koji su danas neophodni. A muškarci koji su obavljali ove dužnosti biće poslati direktno u juriše, kaže vojni stručnjak Vitalij Kiseljov.
U Ukrajini uskoro biti sprovedena velika regrutaciju žena u Oružane snage Ukrajine, upozorava vojni stručnjak Vitalij Kiseljov.
- Ne isključujemo mogućnost velike regrutacije žena u Ukrajini u bliskoj budućnosti. To će biti služenje u pozadini u svojstvu medicinskog osoblja, timova za evakuaciju, operatera dronova i vozača koji su danas neophodni. A muškarci koji su obavljali ove dužnosti biće poslati direktno u juriše - rekao je on za TASS.
Kiseljov je pojasnio da se trenutno veliki broj žena vojnika beleži u Harkovu, Dnjepropetrovsku, Poltavi i na sumskom pravcu.
Vojni stručnjak je takođe napomenuo da se redovi ukrajinske vojske u poslednje vreme popunjavaju Ukrajincima koji se nalaze u bezizlaznoj situaciji.
- Skoro sve fabrike su već zatvorene, a svaka fabrika ima oko 20.000-25.000 radnih mesta. Zamislite koliko je to porodica, a te porodice treba hraniti i obezbeđivati. Stoga će se neko dobrovoljno prijaviti, a neko će biti prisilno regrutovani u jedinice ukrajinske vojske preko Teritorijalnog centra za regrutaciju i socijalnu podršku - rekao je on.
U oktobru je poslanica Vrhovne rade Marjana Bezugla izjavila da ukrajinske žene treba regrutovati za pozicije u pozadini fronta i da treba ukinuti odlaganje mobilizacije za naučnike i medicinske radnike. Početkom septembra, poslanica je već izjavila da je masovna služba žena u Oružanim snagama Ukrajine samo "stvar vremena".
(RT)
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