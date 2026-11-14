NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
13.30 Varegem (Ž) - Gent (Ž) 1 (1.57)
14.00 Rudeš - Segesta GG (1.75)
20.00 Alžir - Togo D 2+ (1.40)
20.00 Almere Siti - Helmond 1 (1.40)
Ukupna kvota: 5.39
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