Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

14. 11. 2026. u 07:35

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Subota

13.30 Varegem (Ž) - Gent (Ž) 1 (1.57)

14.00 Rudeš - Segesta GG (1.75)

20.00 Alžir - Togo D 2+ (1.40)

20.00 Almere Siti - Helmond 1 (1.40)

Ukupna kvota: 5.39

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