NA NAJNOVIJEM sastanku Stalnog saveta OEBS-a, evropske delegacije su ponovile svoje ranije stavove o sukobu u Ukrajini, a u svojim izlaganjima nisu pomenule pregovore u Abu Dabiju, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri ovoj organizaciji Dmitrij Poljanski.

Foto: Printsrkin Jutjub RussiaUN

- Činilo se da su Evropljani potpuno izgubili dodir sa stvarnošću. Došli su sa svojim starim, već poznatim stavovima. Nijednom nisu izgovorili čak ni reč 'Abu Dabi', kao da se sve to dešava na nekoj drugoj planeti - naglasio je diplomata.

Prema njegovim rečima, samo su ukrajinska i američka delegacija pomenule pregovore u Abu Dabiju.

Ukrajinski predstavnici su govorili u svom uobičajenom rusofobičnom tonu, naveo je Poljanski, dok je predstavnik SAD istakao značaj napora koje sve strane ulažu u vezi sa pregovaračkim procesom.

Pregovori predstavnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održani su 10. i 11. novembra u Abu Dabiju. Pregovori su završeni bez potpunog prekida vatre ili pomaka u rešavanju teritorijalnih sporova, ali je postignut dogovor o razmeni zarobljenika velikih razmera, pišu agencije.

Evropa nije imala predstavnika na sastanku. Sastanak predstavnika Ukrajine i Evrope održan je odvojeno, pre samih pregovora. Evropski lideri su tražili mesto za pregovaračkim stolom, na šta je ruski predsednik Vladimir Putin pristao, po rečima američkih izaslanika Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa, koji su se sa ruskim liderom sastali u Kremlju nakon pregovora u Abu Dabiju.

Ipak, Evropa ostaje podeljena po pitanju izbora glavnog pregovarača. Kao mogući izbor pojavili su se predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas, ali problem predstavljaju njeni oštri stavovi prema Rusiji i Putinu, zbog čega postoji strah da Moskva neće želeti da razgovara sa njom.

(Kurir)

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