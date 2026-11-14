Politika

NESTOROVIĆ NAJAVLJUJE RAZOČARENJE NARODA: LJudi koji će ući u novu Vladu neće biti po volji većine Srba (VIDEO)

А. Ђ.

14. 11. 2026. u 08:45

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DOKTOR Branimir Nestorović, naveo je da ljudi koji budu ušli u novi Vladu, neće biti po volji naroda.

НЕСТОРОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ РАЗОЧАРЕЊЕ НАРОДА: Људи који ће ући у нову Владу неће бити по вољи већине Срба (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Sve će biti mnogo jasnije kad se formira vlada, jer kad budeš video personalna rešenja u Vladi i ja se bojim da neće biti po volji većini Srba - rekao je Nestorović.

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