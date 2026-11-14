NESTOROVIĆ NAJAVLJUJE RAZOČARENJE NARODA: LJudi koji će ući u novu Vladu neće biti po volji većine Srba (VIDEO)
DOKTOR Branimir Nestorović, naveo je da ljudi koji budu ušli u novi Vladu, neće biti po volji naroda.
- Sve će biti mnogo jasnije kad se formira vlada, jer kad budeš video personalna rešenja u Vladi i ja se bojim da neće biti po volji većini Srba - rekao je Nestorović.
Preporučujemo
STUDENTSKA LISTA DRŽALA KONFERENCIJU U KRAGUJEVCU: Kritikovali partijsko zapošljavanje
13. 11. 2026. u 20:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)