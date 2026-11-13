Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."

Naša reprezentacija nije mogla do pozitivnog rezultata protiv Nemačke, poraženi smo sa 1:3 na "Marakani", a svoje utiske nakon susreta izneo je kapiten "Orlova", Dušan Tadić.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Prvo je dao kratak rezime utakmice

- Imali smo dobrih i loših momenata, jako slab početak utakmice, loša postavka na prekidu... Velika šteta. Drugo poluvreme smo bolje odigrali, teren je bio dosta težak za igru, imali smo neke momente, gol, šansa Cvetkovića, ali usledili su crveni kartoni koji su označili kraj - započeo je Tadić, a zatim dodao.

- Nezgodno je kada primiš gol rano, protivnik dobije snagu, ti postaneš nesiguran, naravno da treba da radimo na tome.

Za kraj apostrofirao je predstojeće kvalifikacije za EP kao najbintiju stvar koja nam sleduje

- Analiziraćemo utakmicu, služiće nam za nauk, najbitnije su kvalifikacija za EP koje nam slede, idemo dalje, sledi nam meč protiv Grčke - zakljčuio je fudbaler NEC-a.