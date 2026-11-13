Tenis

IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU? Karlos Alkaraz prekinuo trening, poznat i razlog!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 11. 2026. u 17:10

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DA li navijači treba da budu zabrinuti?

ИМА ЛИ РАЗЛОГА ЗА БРИГУ? Карлос Алкараз прекинуо тренинг, познат и разлог!

FOTO: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Karlos Alkaraz je ovog petka napustio trening 20 minuta pre nego što je planirano da on bude okončan.

Razlog je to što je Španac imao stomačnih problema. On se od jutros ne oseća dobro, ali ima dovoljno vremena da se oporavi do početka Završnog mastersa u Torinu.

Momak iz Mursije prvi meč protiv Frensisa Tijafoa na programu je u ponedeljak od 14.00 časova.

Pored Španca i Ameriknca u grupi "Ivan Lendl" nalaze se Italijan Flavio Koboli i Rus Danil Medvedev.

Alkaraz će pokušati da se domogne prvog trofeja na Završnom mastersu. Prošle godine je tu priliku propustio, pošto je u finalu poražen od Janika Sinera.

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