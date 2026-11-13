Furiozno do borbe za pehar: Poznati finalisti ATP Stokholma!
Meč rešen u dva seta.
Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u finale ATP turnira u Stokholmu, pošto je danas u polufinalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:2).
Meč je trajao 63 minuta. Fric je 10. teniser, dok je Muzeti 25. na ATP listi.
Američki teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Muzetiju za ubedljivu pobedu i plasman u finale turnira u Švedskoj.
Fric će, u subotu, u finalu igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea, Argentinac je ranije danas savladao Alehandra Tabila iz Čilea istim rezultatom (po setovima 7:5, 7:6 (7:1)).
Tirante će se u finalu boriti za prvu titulu u karijeri, a Fric će pokušati da dođe do 12. ATP trofeja.
Turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 723.435 evra.
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