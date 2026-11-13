BRNABIĆ I JOVANOV NAKON KONSULTACIJA: Revolucionarni teror došao u Skupštinu - ne zanima ih da pitaju i čuju opoziciju (VIDEO)

KANDIDATI na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić i Milenko Jovanov obratili su se nakon konsultacija u Skupštini Srbije, uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za 17. novembar.

Foto: Tanjug

- Završili smo ovaj prvi krug razgovora u pripremi naredne sednice i ono što može da se konstatuje odmah na početku, to je da je ovaj revolucionarni zanos i revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije. Već posle prvih razgovora možemo jasno da tvrdimo da će prava opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije biti smanjivana. Dokle, videćemo. Ono što predstavlja potpuno neverovatnu situaciju, to je da se uvode nekakve dodatne kvalifikacije za narodne poslanike. Dakle, nije dovoljno to što te je narod birao i što te je narod izabrao da budeš narodni poslanik, nego će plenumska komisija ili već ne znamo ko, da proceni da li možeš ili ne možeš da budeš na čelu nekog skupštinskog odbora. Svaki narodni poslanik je jednak, bilo da se radi o radniku, zemljoradniku, seljaku ili doktoru nauka. Potpuno je svejedno u očima zakona, Ustava i poslovnika da li je jedno ili drugo. Međutim, ovde se uvodi sada dodatna kvalifikacija, pa će neko da proceni ko može, a ko ne može da bude na čelu odbora. Mi nećemo pristati i nikada nećemo prihvatiti da nam plenumske komisije određuju da li je narodni poslanik dovoljno kvalifikovan za bilo šta. Ukoliko to bude praksa koja treba da se uspostavi, mi ćemo na tu praksu odgovoriti. Mi poštujemo i radnika i zemljoradnika i seljaka. Mi smo tražili da nam se dostavi ko su članovi tih komisija. Za nas je važno da podvučemo da je revolucionarni teror došao u Skupštinu. Ućutkati nas neće, a to što krše praksu koja postoji u ovom domu, imaju većinu, može im se - kaže Milenko Jovanov.

Foto: Tanjug

Ana Brnabić je istakla da kada je došla u Skupštinu nije došla ni kao oslobodilac, ni kao genijalac. Navela je da je kao predsednica dosadašnjeg saziva Narodne Skupštine poštovala Ustav i zakone Srbije, sve građane, instituciju Skupštine Srbije, kao parlamentarna i demokratska pravila.

- To je značilo da kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije prvo pitam opoziciju koliko žele potpredsedničkih mesta i uvažim tu njihovu želju, a da zatim pitam predstavnike opozicije koje odbore žele da vode i da tu njihovu želju uvažim. To je bila najbolja demokratska i najbolja parlamentarna praksa. Sa tom praksom danas je završeno. Niko nas na ovom sastanku, niti će nas iko pitati, koliko mislite da treba da imate potpredsedničkih mesta, s obzirom na to da ste osvojili preko 1,7 miliona glasova građana Republike Srbije i imate 103 poslanika. Ne, saopšteno nam je da će nam u ponedeljak reći koliko će nam potpredsedničkih mesta dati - kazala je Brnabić.

Istakla je da tokom sastanka niko nije pitao ni predstavnike liste Ujedinjena Srbija, niti predstavnike manjinskih lista da li žele da vode određene skupštinske odbore.

- Saopštili su nam da će oni reći ko će da vodi odbore. I to po tom principu, što je suprotno Ustavu, zakonima Srbije, Poslovniku Narodne skupštine, ali što takođe predstavlja diskriminaciju narodnih poslanika zato što je narodni poslanik narodni poslanik i nema ko više, osim naroda, da ispituje da li je taj narodni poslanik kvalifikovan za ovo ili za ono. To je ogroman skandal i to pokazuje kakav je njihov odnos prema Ustavu, zakonima, institucijama, pa na kraju krajeva i građanima Srbije - rekla je.

- Njihov princip je - nećemo vas pitati, vas kao opoziciju, šta želite. Nećemo vas pitati šta mislite. Nećemo se konsultovati sa vama. Mi ćemo vam reći šta možete da dobijete. Sviđa vam se, sviđa. Ne sviđa vam se, ne sviđa. To je revolucionarna pravda ili revolucionarni teror Studentske liste i tako će biti. Sve što smo znali kao demokratske parlamentarne principe, ukinuto je dolaskom Studentske liste u Narodnu skupštinu Republike Srbije - zaključila je Brnabić.