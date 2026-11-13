POTPUNA OBUSTAVA LETOVA U SAD: Stiglo hitno naređenje Federalne uprave - "Do daljeg"
AMERIČKA Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila je obustavu svih poletanja na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na neodređene bezbednosne razloge.
Hitna mera stupila je na snagu u petak u 15.54 časova po istočnom američkom vremenu, a svim avionima koji se pripremaju za poletanje naloženo je da ostanu na zemlji do daljeg, prenosi RT Internešnl.
Prema obaveštenju FAA, međunarodni letovi koji dolaze u SAD biće razmatrani i odobravani pojedinačno, od slučaja do slučaja.
Američka vazduhoplovna uprava nije javno saopštila šta je izazvalo ovu vanrednu meru, niti koliko dugo će obustava poletanja biti na snazi.
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