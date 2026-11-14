KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

SAD su danas posle 15 časova po hitnoj naredbi obustavile sve letove, da bi nešto posle 21 čas stigla vest kako su navodno dronovima ugrožene bar dve baze SAD u Velikoj Britaniji. Američki potpukovnik u penziji Entoni Agilar otkriva da je i Iran sa svojim najnovijim dronovima "šahid" u mogućnosti da dosegne Veliku Britaniju.