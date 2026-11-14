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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

14. 11. 2026. u 10:32

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Chiras/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Subota

13.00 Teleoptik - Spartak Subotica 2 (2.17)

16.00 Holstebro - Mors 1 (1.60)

16.30 Kardica - PAOK 2 (1.30)

Kvota: 4.51

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