ZABRANA SLOBODE MISLI I GOVORA: Vučević ocenio da Srbija prolazi kroz period urušavanja i pritisaka na građane (VIDEO)

LIDER Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, ocenio je da se poslednje tri i po, gotovo četiri nedelje u Srbiji moraju posmatrati kao jedinstven period urušavanja države i pritisaka na građane, tvrdeći da su ugrožene slobode govora, okupljanja i medija.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučević je u novom video-obraćanju objavljenom na svom Instagram nalogu kritikovao političku situaciju nakon izbora i način na koji se, prema njegovoj oceni, upravlja državom.

- Ne može jedan trenutak da se izdvoji. Ovih tri i po nedelje, gotovo četiri nedelje, moraju da se posmatraju kao jedinstven proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije, nametanje jednoumlja i zabrane slobode misli, govora, okupljanja, slobode medija - poručio je Vučević.

On je kao posebno neprihvatljivo izdvojio to što je, kako je naveo, studentsko-blokaderska lista pobedila na izborima, ali nije preuzela formalnu odgovornost za upravljanje državom.

Prema njegovim rečima, predstavnici te liste suštinski vode državu, dok se istovremeno ne rešavaju važna državna pitanja.

Vučević je ocenio da je umesto rešavanja problema prisutna politika osvete, dodajući da je takvo ponašanje, po njegovom mišljenju, neprihvatljivo.