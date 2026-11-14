Politika

Hanrahan: SAD žele da nastave strateški dijalog sa novom vladom Srbije

А. Ђ.

14. 11. 2026. u 08:18

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POMOĆNIK američkog državnog sekretara Brendan Hanrahan, koji boravi u poseti Beogradu, izjavio je u petak da Vašington želi da nastavi strateški dijalog sa novom vladom Srbije, ističući regionalnu stabilnost, ekonomsku i bezbednosnu saradnju kao ključne prioritete.

Ханрахан: САД желе да наставе стратешки дијалог са новом владом Србије

Foto: Profimedia/TASOS KATOPODIS / Getty images

Hanrahan je u intervjuu za RTS rekao da su Sjedinjene Američke Države zadovoljne dosadašnjim tokom prenosa vlasti i da postoji prostor za jačanje saradnje u oblasti energetike, uključujući dolazak američkih kompanija na srpsko tržište.

Na pitanje kakvu bi poruku poslao budućoj vladi Srbije i njenim građanima, posebno posle jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Studentske liste, Hanrahan je odgovorio da su SAD zaista usredsređene na produbljivanje partnerstva i odnosa sa Srbijom, ističući da je to i jedan od glavnih prioriteta administracije predsednika Donalda Trampa, od dolaska na vlast pre skoro dve godine.

- Ove godine započeli smo strateški dijalog između SAD i Srbije i mislim da je bio produktivan. Vodili smo dijalog sa prethodnom vladom i nadamo se da ćemo ga nastaviti i sa novom vladom koju će predvoditi Studentska lista - rekao je američki zvaničnik.

Na pitanje, šta će biti prioriteti Vašingtona u nastavku strateškog dijaloga sa Beogradom, istakao je nekoliko oblasti od obostranog interesa, među kojima je regionalna stabilnost, navodeći da SAD smatraju da Srbija ima veoma važnu i konstruktivnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i šire u Evropi. Druga oblast je, kako je naveo, ekonomsko partnerstvo.

- Verujemo da postoji mnogo mogućnosti za produbljivanje ekonomske saradnje i trgovinske razmene između SAD i Srbije. Srbija ima veliki ljudski i intelektualni kapital u tehnološkoj sferi, a mogućnosti postoje i u oblasti energetike - kazao je.

Američki zvaničnik je istakao i bezbednosnu saradnju dve zemlje.

- Imamo dobru saradnju u oblasti policije i vojske. Postoji i partnerstvo Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja. To je još jedna oblast u kojoj smatramo da možemo da nastavimo i produbimo saradnju sa novom vladom - rekao je Hanrahan.

Na podsećanje da je američko Ministarstvo finansija odobrilo mađarskom MOL-u dodatnu licencu za pripremne aktivnosti u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, ali da je za tu transakciju neophodno konačno odobrenje OFAC-a i na pitanjue jesmo li sada bliže trajnom rešenju i može li nova vlada Srbije da računa na podršku Vašingtona u obezbeđivanju dugoročne energetske stabilnosti, Hanrahan je rekao da se to pitanje razmatra u okviru ''odgovarajuće procedure'' i da ne bi ulazio u detalje tog slučaja.

- Ali, šire posmatrano, jedan od naših ciljeva jeste da Srbija ima veći energetski suverenitet. Smatramo da je to u velikoj meri u interesu naroda Srbije i verujemo da postoji mnogo mogućnosti za koordinaciju između naših vlada - dodao je on.

Na pitanje, postoje li mogućnosti da američke kompanije dođu i pomognu Srbiji da proširi svoje energetske opcije, kao i mogućnosti za investicije u infrastrukturu, gas i naftu, kako sa Zapada, tako i sa Istoka, Hanrahan je odgovorio da ''američke kompanije raspolažu sa nekim od najboljih tehnologija na svetu'' i ''da se nada da će imati priliku da se nadmeću i učestvuju na srpskom tržištu''.

(Tanjug)

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