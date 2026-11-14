Težak je život bez Lea Mesija: Argentina poražena kod kuće

Fudbalska reprezentacija Urugvaja ostvarila je značajnu pobedu na gostovanju Argentini, pošto je u prijateljskom susretu odigranom u Buenos Ajresu slavila rezultatom 2:1.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Gustavo Garello

Ovaj poraz ima i posebnu simboliku za aktuelne svetske šampione, s obzirom na to da je Argentina prvi put izašla na teren nakon završetka reprezentativne karijere Lea Mesija. Izostanak jednog od najvećih fudbalera svih vremena svakako je obeležio ovaj period za nacionalni tim, koji je sada morao da se suoči i sa porazom pred domaćim navijačima.

Urugvajci su do prednosti stigli u 48. minutu, kada je Leonardo Balerdije nespretno reagovao i zatresao sopstvenu mrežu. Samo pet minuta kasnije gosti su dodatno uvećali prednost. Maksimilijano Arauho iskoristio je priliku koja mu se ukazala i pogodio za velikih 2:0.

Argentina je pokušala da se vrati u meč, a nadu domaćinu vratio je Hulijan Alvarez, koji je u 73. minutu zatresao mrežu Urugvaja i smanjio na 2:1.

Ipak, domaćin do kraja nije uspeo da stigne do izjednačenja, pa je Urugvaj odneo pobedu iz Buenos Ajresa i tako pokvario prvo reprezentativno okupljanje Argentine nakon Mesijevog odlaska iz nacionalnog tima.