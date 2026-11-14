BRITANCI PARALISANI, IRANSKI "ŠAHIDI" STIGLI DO OSTRVA? Oglasio se američki potpukovnik pa otkrio jezive detalje - "Model 149 može to"
SAD su danas posle 15 časova po hitnoj naredbi obustavile sve letove, da bi nešto posle 21 čas stigla vest kako su navodno dronovima ugrožene bar dve baze SAD u Velikoj Britaniji. Američki potpukovnik u penziji Entoni Agilar otkriva da je i Iran sa svojim najnovijim dronovima "šahid" u mogućnosti da dosegne Veliku Britaniju.
- Unutar ovog kruga su baze RAF Mildenhol i RAF Lejkenhit. Ako ih ispale iz centralnog dela Irana... odnosno ako ih lansiraju sa obale, imaju još par stotina kilometara više. Stoga, sposobni dron za tako nešto je "Šahid 149" - rekao je Agilar, čije gostovanje možete pogledati u celosti na snimku ispod.
Agilar je tokom gostovanja u toj emisiji pokazao kartu koja jasno prikazuje koji su dometi iranskih dronova. Evropljanima se ovo nimalo neće svideti, ali ako dron, koji se klasifikuje kao jeftiniji oblik naoružanja, može dosegnuti i sam zapad Evrope, kakva je onda realna pretnja za stari kontinent, poprilično načičkan američkim bazama? Ovakvo pitanje je krajnje optimistično, jer isključuje mogućnost lansiranja različitih vrsta raketa od strane Irana.
Da vesti budu još gore po Evropljane, sajt koji aktivno prati sve modifikacije i novitete u razvoju iranskog naoružanja "Iran voč", potvrđuje da je domet "šahida-149" čak 4.000 kilometara, kako i stoji na karti koju je Agilar pokazao u emisiji.
Vrlo prostom pretragom možete na gorenavednom sajtu pronaći većinu ažuriranih podataka o iranskom naoružanju, između ostalog i domete dronova precizno poslaganih u tabelu, koja je i bila izvor za potvrdu onoga što je izjavio Entoni Agilar u emisiji.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
IRGC SAOPŠTIO: Dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na pomorsku minu
13. 11. 2026. u 22:39
CENE NAFTE PORASLE: Trgovcima pada nada u diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana
13. 11. 2026. u 22:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)