BRITANCI PARALISANI, IRANSKI "ŠAHIDI" STIGLI DO OSTRVA? Oglasio se američki potpukovnik pa otkrio jezive detalje - "Model 149 može to"

SAD su danas posle 15 časova po hitnoj naredbi obustavile sve letove, da bi nešto posle 21 čas stigla vest kako su navodno dronovima ugrožene bar dve baze SAD u Velikoj Britaniji. Američki potpukovnik u penziji Entoni Agilar otkriva da je i Iran sa svojim najnovijim dronovima "šahid" u mogućnosti da dosegne Veliku Britaniju.

printscreen/youtube/mario nawfal

- Unutar ovog kruga su baze RAF Mildenhol i RAF Lejkenhit. Ako ih ispale iz centralnog dela Irana... odnosno ako ih lansiraju sa obale, imaju još par stotina kilometara više. Stoga, sposobni dron za tako nešto je "Šahid 149" - rekao je Agilar, čije gostovanje možete pogledati u celosti na snimku ispod.

Agilar je tokom gostovanja u toj emisiji pokazao kartu koja jasno prikazuje koji su dometi iranskih dronova. Evropljanima se ovo nimalo neće svideti, ali ako dron, koji se klasifikuje kao jeftiniji oblik naoružanja, može dosegnuti i sam zapad Evrope, kakva je onda realna pretnja za stari kontinent, poprilično načičkan američkim bazama? Ovakvo pitanje je krajnje optimistično, jer isključuje mogućnost lansiranja različitih vrsta raketa od strane Irana.

Da vesti budu još gore po Evropljane, sajt koji aktivno prati sve modifikacije i novitete u razvoju iranskog naoružanja "Iran voč", potvrđuje da je domet "šahida-149" čak 4.000 kilometara, kako i stoji na karti koju je Agilar pokazao u emisiji.

printscreen/iran watch Domet drona "šahid-149"

Vrlo prostom pretragom možete na gorenavednom sajtu pronaći većinu ažuriranih podataka o iranskom naoružanju, između ostalog i domete dronova precizno poslaganih u tabelu, koja je i bila izvor za potvrdu onoga što je izjavio Entoni Agilar u emisiji.

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