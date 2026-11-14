Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove dve realne kvote

Немања Пејчић

14. 11. 2026. u 07:52

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове две реалне квоте

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

20.45 Portugal - Danska 1 (1.53)

20.45 Švedska - BiH 1 (1.40)

Kvota: 2.14

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