JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
20.45 Portugal - Danska 1 (1.53)
20.45 Švedska - BiH 1 (1.40)
Kvota: 2.14
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