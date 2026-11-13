Ekonomija

POŠTANSKA ŠTEDIONICA: Produžen rad zbog isplate depozita Alta banke, termin zakazalo 16.450 klijenata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2026. u 18:06

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BANKA Poštanska štedionica (BPŠ) saopštila je da će ekspoziture banke u kojima se danas obavlja isplata osiguranih depozita deponentima Alta banke raditi produženo i da je do sad 16.450 klijenata zakazalo termin za isplatu preko portala BPŠ.

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: Продужен рад због исплате депозита Алта банке, термин заказало 16.450 клијената

FOTO: Novosti

Kako je navedeno, početak isplate u jutarnjim časovima bio je otežan usled globalnih tehničkih problema u radu Majkrosoft servisa, koji su pogodili brojne korisnike i institucije širom sveta.

-Izvinjavamo se klijentima zbog dodatnog čekanja i zahvaljujemo im na strpljenju i razumevanju. Imajući u vidu početne poteškoće, veliko interesovanje i značajan broj dolazaka bez prethodno zakazanog termina, ekspoziture Banke u kojima se obavlja ova isplata danas, u petak, 13. novembra, radiće produženo - do isplate poslednjeg klijenta. Naš prioritet je da svaki deponent ostvari svoje pravo i dođe do svojih sredstava, navodi se u saopštenju.

Termin preko portala već je zakazalo 16.450 klijenata.

-Pozivamo sve koji to još nisu učinili da iskoriste mogućnost zakazivanja na sajtu www.posted.co.rs⁠, kako bismo smanjili čekanje i obezbedili bržu i efikasniju uslugu. Informacije o isplatnim lokacijama, postupku i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na sajtu Banke. Svaki klijent nam je važan. Zato danas ostajemo na usluzi do završetka, poručili su iz BPŠ.

Banka Poštanska štedionica počela je danas, u 9.00 časova, isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, koja je u stečaju.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je 3. novembra za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

(Tanjug)

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