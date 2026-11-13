Predlozi za igrače iz NBA lige
Spremili smo vam tri predloga za večeras.
NBA - igrači
1.10 T. Hiro +19.5 poena (1.55)
4.10 D. Ejkaf Džunior +22.5 poena (1.60)
4.40 Š. Gildžes-Aleksander +29.5 poena (1.60)
Ukupna kvota: 3.97
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