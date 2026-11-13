TIP ostali sportovi

Predlozi za igrače iz NBA lige

В.М.

13. 11. 2026. u 15:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Spremili smo vam tri predloga za večeras.

Предлози за играче из НБА лиге

Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

NBA - igrači

1.10 T. Hiro +19.5 poena (1.55)
4.10 D. Ejkaf Džunior +22.5 poena (1.60)
4.40 Š. Gildžes-Aleksander +29.5 poena (1.60)

Ukupna kvota: 3.97

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TIP vam predlaže Ligu nacija
Tip fudbal

0 0

TIP vam predlaže Ligu nacija

Peto kolo Lige nacija donosi niz zanimljivih susreta, među kojima se izdvajaju Srbija – Nemačka i Holandija – Grčka, a za ljubitelje klađenja pripremili smo prognoze i predloge za sve današnje utakmice.

13. 11. 2026. u 11:45

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije