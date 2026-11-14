Svet

GLOBALNI KOLAPS MAJKROSOFTA: Japanskoj vladi prestale da rade imejl usluge, Novi Zeland obustavio obradu viza

T.J.

14. 11. 2026. u 10:54

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GLOBALNI prekid rada Majkrosoftovih usluga poremetio je rad državnih institucija i privatnih kompanija širom azijsko-pacifičkog regiona, zbog čega su japanske vladine službe ostale bez pristupa imejlu, dok je Novi Zeland privremeno obustavio obradu svih zahteva za vize.

ГЛОБАЛНИ КОЛАПС МАЈКРОСОФТА: Јапанској влади престале да раде имејл услуге, Нови Зеланд обуставио обраду виза

Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Problem je pogodio usluge Microsoft 365, Outlook i Teams, a posledice su prijavljene u više zemalja regiona, uključujući Japan, Novi Zeland, Australiju, Singapur i Filipine.

Japanski ministar za digitalna pitanja Tošiharu Furukava potvrdio je da su vladine imejl usluge prestale da funkcionišu. Zbog toga su službenici bili prinuđeni da za komunikaciju koriste telefone, četove i tekstualne poruke.

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova takođe je objavilo da zbog velikog prekida rada Microsoft 365 nije u mogućnosti da šalje i prima elektronsku poštu, pa je građanima savetovano da se za hitne slučajeve obrate telefonom.

Posledice su se osetile i na Novom Zelandu, gde je imigraciona služba privremeno zaustavila obradu svih zahteva za vize dok se tehnički problem ne otkloni.

Međutim, Ministarstvo za imigraciju Novog Zelanda naknadno je saopštilo da su sistemi ponovo uspostavljeni i da korisnici mogu ponovo da podnose zahteve za vize i elektronska odobrenja za putovanje.

Problemi su zabeleženi i u Australiji, gde su bili pogođeni rad Federalne policije i obaveštajne službe, dok su pojedine sudske institucije prijavile smetnje u radu.

Kompanija Majkrosoft saopštila je da su problemi nastali usled povećanog opterećenja infrastrukture i poteškoća sa povezivanjem servera. Kompanija je navela da nema indicija da je prekid izazvan zlonamernim napadom.

Iako je Majkrosoft prijavio poboljšanje stabilnosti sistema i postepen oporavak usluga, pojedini korisnici i dalje su mogli da imaju povremene probleme sa pristupom i kašnjenjem isporuke elektronske pošte.

(AA)

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