Đoković u poseti Hilandaru: Novak čitao "Oče naš" (VIDEO)
NOVAK Đoković boravi na Svetoj Gori i tom prilikom je posetio manastir Hilandar.
Srpski teniser je prisustvovao liturgiji, a posebnu pažnju privukao je video u kom on čita "Oče naš".
Na snimku, koji je objavljen na Instagram stranici posvećenoj manastiru Hilandar, vidi se kako se Đoković prekrstio, a zatim na srpskom jeziku pročitao jednu od najpoznatijih hrišćanskih molitvi.
Novak je iskoristio priliku da poseti Hilandar nakon završetka sezone. Njemu je u ovom trenutku važan odmor, a potom slede pripreme i za novu sezonu.
Podsetimo, Đoković je ovu godinu okončao kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova i prvi put od 2017. godinu završava van Top 10.
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