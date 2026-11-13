Tenis

Đoković u poseti Hilandaru: Novak čitao "Oče naš" (VIDEO)

Ч. В.

13. 11. 2026. u 21:36

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NOVAK Đoković boravi na Svetoj Gori i tom prilikom je posetio manastir Hilandar.

Ђоковић у посети Хиландару: Новак читао Оче наш (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Srpski teniser je prisustvovao liturgiji, a posebnu pažnju privukao je video u kom on čita "Oče naš".

Na snimku, koji je objavljen na Instagram stranici posvećenoj manastiru Hilandar, vidi se kako se Đoković prekrstio, a zatim na srpskom jeziku pročitao jednu od najpoznatijih hrišćanskih molitvi.

Novak je iskoristio priliku da poseti Hilandar nakon završetka sezone. Njemu je u ovom trenutku važan odmor, a potom slede pripreme i za novu sezonu.

Podsetimo, Đoković je ovu godinu okončao kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova i prvi put od 2017. godinu završava van Top 10.

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