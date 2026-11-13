Epilog haosa u Splitu! 22 navijača pred zatvorom, kazne do dve godine!
Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 22 navijača Hajduka zbog spornih događaja tokom kortea Torcide, organizovanog uoči utakmice splitskog kluba i Ajaksa. Za sve optužene predložene su zatvorske kazne, koje se kreću od deset meseci do dve godine.
Na teret im se stavlja krivično delo javnog podsticanja na nasilje ili mržnju. Prema navodima tužilaštva, tokom navijačke povorke pojedinci su izgovarali antisemitske parole poput „Gazi, gazi Jevreje“ i „Ustaj, Adolfe“, uz podizanje desne ruke. Kako se navodi u optužnici, takvim ponašanjem nameravali su da izazovu netrpeljivost i prezir prema jevrejskom narodu.
U dokumentaciji se pominju i reference na Anu Frank, visoke peći i koks, dok se naziv koncentracionog logora Aušvic ne navodi.
Za jednog od optuženih, koji trenutno nije dostupan pravosudnim organima i nalazi se u bekstvu, predloženo je suđenje u odsustvu.
U međuvremenu, jedan od osumnjičenih pušten je na slobodu nakon što je vanraspravno veće Županijskog suda usvojilo njegovu žalbu na odluku sudije istrage o određivanju pritvora. Preostali optuženi i dalje se nalaze iza rešetaka.
Tužilaštvo je zatražilo produženje istražnog zatvora, a o tom predlogu optužno veće Opštinskog suda trebalo bi da se izjasni u roku od 48 sati.
Najviša predložena kazna, u trajanju od dve godine zatvora, odnosi se na jednog od optuženih koji je već obuhvaćen i drugim postupkom, povezanim sa incidentom na Blatinama i prekidom programa Dana srpske kulture.
Među optuženima su i nekadašnji sekretar Torcide Stipe Lekić, za kojeg tužilaštvo predlaže godinu i po dana zatvora, kao i predsednik navijačke grupe Ante Stipetić Raba, za kojeg je zatražena kazna od godinu dana.
Pored ovog slučaja, splitsko tužilaštvo pokrenulo je i odvojeni postupak protiv petorice navijača Torcide. Oni se terete da su fizički napali policijske službenike tokom intervencije kojom je sprečen sukob sa pristalicama Ajaksa.
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