Epilog haosa u Splitu! 22 navijača pred zatvorom, kazne do dve godine!

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 22 navijača Hajduka zbog spornih događaja tokom kortea Torcide, organizovanog uoči utakmice splitskog kluba i Ajaksa. Za sve optužene predložene su zatvorske kazne, koje se kreću od deset meseci do dve godine.

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Na teret im se stavlja krivično delo javnog podsticanja na nasilje ili mržnju. Prema navodima tužilaštva, tokom navijačke povorke pojedinci su izgovarali antisemitske parole poput „Gazi, gazi Jevreje“ i „Ustaj, Adolfe“, uz podizanje desne ruke. Kako se navodi u optužnici, takvim ponašanjem nameravali su da izazovu netrpeljivost i prezir prema jevrejskom narodu.

U dokumentaciji se pominju i reference na Anu Frank, visoke peći i koks, dok se naziv koncentracionog logora Aušvic ne navodi.

Za jednog od optuženih, koji trenutno nije dostupan pravosudnim organima i nalazi se u bekstvu, predloženo je suđenje u odsustvu.

U međuvremenu, jedan od osumnjičenih pušten je na slobodu nakon što je vanraspravno veće Županijskog suda usvojilo njegovu žalbu na odluku sudije istrage o određivanju pritvora. Preostali optuženi i dalje se nalaze iza rešetaka.

Tužilaštvo je zatražilo produženje istražnog zatvora, a o tom predlogu optužno veće Opštinskog suda trebalo bi da se izjasni u roku od 48 sati.

Najviša predložena kazna, u trajanju od dve godine zatvora, odnosi se na jednog od optuženih koji je već obuhvaćen i drugim postupkom, povezanim sa incidentom na Blatinama i prekidom programa Dana srpske kulture.

Među optuženima su i nekadašnji sekretar Torcide Stipe Lekić, za kojeg tužilaštvo predlaže godinu i po dana zatvora, kao i predsednik navijačke grupe Ante Stipetić Raba, za kojeg je zatražena kazna od godinu dana.

Pored ovog slučaja, splitsko tužilaštvo pokrenulo je i odvojeni postupak protiv petorice navijača Torcide. Oni se terete da su fizički napali policijske službenike tokom intervencije kojom je sprečen sukob sa pristalicama Ajaksa.