Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

14. 11. 2026. u 07:44

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a ave o današnjih predloga:

Subota

15.00 Kvik bojs - Jong Almere Siti |2+ (1.80)

16.00 Istli - Filde |2+ (2.07)

Kvota: 3.73

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