"Novače, odluči se"! Đoković razapet zbog odlaska u Hilandar

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovo se našao na meti oštrih kritika na društvenim mrežama, a ovog puta povod je njegov boravak na Svetoj gori.

Foto: Matematička gimnazija

Đoković je u društvu oca Srđana i strica Gorana posetio manastir Hilandar, gde je prisustvovao liturgiji povodom ktitorske slave Svetog kralja Milutina, ali su fotografije sa proslave ubrzo pokrenule lavinu podeljenih komentara.

Iako je zvanični Instagram nalog manastira objavio vesti o dolasku proslavljenog asa, veliki deo javnosti iskoristio je ovu priliku da mu zameri na, kako navode, nespojivim životnim navikama.

Kritičari su mu poručili da konačno mora da se odluči kom putu pripada, prozivajući ga zbog ranijeg praktikovanja joge, meditacije i poseta piramidama u Visokom. Pojedini komentari prešli su granicu dobrog ukusa, optužujući ga da „ne može istovremeno da bude pravoslavac i da se bavi istočnjačkim praksama“.

Sa druge strane, veliki broj navijača stao je u odbranu srpskog šampiona, šaljući mu poruke podrške, blagoslova i ističući da je on ponos srpskog roda.

Đoković je, inače, još od svoje prve posete Hilandaru 2009. godine isticao koliko mu znače mir i tišina Svete gore, a godinama je oko vrata nosio i krstić koji je upravo odatle poneo kao posebnu uspomenu.

