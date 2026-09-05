Kapiten Partizana pred večiti derbi: "Verujemo u naš rad i idemo na pobedu"
Nikola Simić će u nedelju predvoditi Partizan u novom okršaju sa Crvenom zvezdom. Mladi štoper i kapiten crno-belih još uvek nije uspeo da ostvari pobedu u seniorskim "večitim" derbijima, ali veruje da bi to moglo da se promeni u narednom susretu.
Simić je, zajedno sa Sašom Ilićem, govorio na konferenciji za medije uoči utakmice i istakao da ekipa sa velikim respektom dočekuje najvećeg rivala, ali da je cilj jasan, pobeda.
- Svesni smo koliko je derbi važan i koliko zahtevan meč nas očekuje. Poštujemo Crvenu zvezdu, ali verujemo u sebe i želimo da pobedimo. Dobro smo radili prethodnih nedelja i mislim da će se to videti na terenu. U prethodna dva derbija nismo imali sreće kada je reč o primljenim golovima, ali sada imamo novu priliku. Promena trenera dodatno nas je pokrenula i sigurno neće biti problema sa motivacijom - poručio je Simić.
Mladi defanzivac istakao je da je već navikao na specifičan pritisak i atmosferu koju sa sobom nosi najveća utakmica srpskog fudbala.
- Normalno je da postoji pozitivna trema, bez obzira na to da li igrač igra prvi ili peti derbi. Međutim, nema potrebe za nekom posebnom pripremom – najvažnije je da verujemo u ono što smo radili. Kao i pred svaki meč, stručni štab nam je ukazao na kvalitete i slabosti protivnika. Analizirali smo Zvezdu i spremni smo za utakmicu - zaključio je kapiten Partizana.
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