Fudbal

Kapiten Partizana pred večiti derbi: "Verujemo u naš rad i idemo na pobedu"

В.М.

05. 09. 2026. u 11:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nikola Simić će u nedelju predvoditi Partizan u novom okršaju sa Crvenom zvezdom. Mladi štoper i kapiten crno-belih još uvek nije uspeo da ostvari pobedu u seniorskim "večitim" derbijima, ali veruje da bi to moglo da se promeni u narednom susretu.

Капитен Партизана пред вечити дерби: Верујемо у наш рад и идемо на победу

Foto Nikola Skenderija

Simić je, zajedno sa Sašom Ilićem, govorio na konferenciji za medije uoči utakmice i istakao da ekipa sa velikim respektom dočekuje najvećeg rivala, ali da je cilj jasan, pobeda.

- Svesni smo koliko je derbi važan i koliko zahtevan meč nas očekuje. Poštujemo Crvenu zvezdu, ali verujemo u sebe i želimo da pobedimo. Dobro smo radili prethodnih nedelja i mislim da će se to videti na terenu. U prethodna dva derbija nismo imali sreće kada je reč o primljenim golovima, ali sada imamo novu priliku. Promena trenera dodatno nas je pokrenula i sigurno neće biti problema sa motivacijom - poručio je Simić.

Mladi defanzivac istakao je da je već navikao na specifičan pritisak i atmosferu koju sa sobom nosi najveća utakmica srpskog fudbala.

- Normalno je da postoji pozitivna trema, bez obzira na to da li igrač igra prvi ili peti derbi. Međutim, nema potrebe za nekom posebnom pripremom – najvažnije je da verujemo u ono što smo radili. Kao i pred svaki meč, stručni štab nam je ukazao na kvalitete i slabosti protivnika. Analizirali smo Zvezdu i spremni smo za utakmicu - zaključio je kapiten Partizana.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Sjajni Surduličani, nešto u Čukaričkom ne štima, vreme ja za promenu trenera?
Fudbal

0 0

Sjajni Surduličani, nešto u Čukaričkom ne štima, vreme ja za promenu trenera?

U drugom meču osmog kola Super lige Srbije apsolutna dominacija Radnika u Surdulici, domaći su sjajnom igrom u prvom poluvremenu bacili na kolena velikog rivala Čukarički - 3:1 (3:0). Pogađali su redom za domaće Novaković u osmom minutu, bio je to evrogol, potom iz jedanaesterca Bogdanović u 23, zatim još jednom u 35, ovoga puta iz igre. U drugom delu igre, Brđani su poraz ublažili majstorijom Docića iz slobodnog udarca u 51. minutu.

05. 09. 2026. u 20:10

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače