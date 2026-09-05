DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen se oporavlja od šoka

* Trener golmana u Nemačkoj, o dešavanjima u Bundesligi

FOTO: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota,

M`gladbah - Elverzberg GG&3+

LEVERKUZEN - UNION BERLIN 1&3+

Hofenhajm - Dortmund 2-4

PADERBORN - FRAJBURG 2

Verder - Lajpcig 4+

Šalke - Bajern 2&3+

nedelja,

Hamburg - Majnc 1X&0-3

AJNTRAHT - AUGSBURG 1

Fudbalerima Leverkuzena bi meč sa Union Berlinom morao da posluži za oporavak od šoka izazvanog porazom u gostima kod novajlije Elverzberga već na startu prvenstva (2:3).

Kec na „aspirine“ je fiks, uz najmanje tri gola.

Paderborn je preko baraža dospeo do elite, i ostao neporažen na otvaranju Bundeslige, pošto je remizirao sa Majncom. Ovoga puta, međutim, verovatno će ostati praznih šaka, Frajburg je mnogo iskusniji.

Fiks je i kec na Ajntraht protiv Augsburga