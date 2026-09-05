DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen se oporavlja od šoka
* Trener golmana u Nemačkoj, o dešavanjima u Bundesligi
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subota,
M`gladbah - Elverzberg GG&3+
LEVERKUZEN - UNION BERLIN 1&3+
Hofenhajm - Dortmund 2-4
PADERBORN - FRAJBURG 2
Verder - Lajpcig 4+
Šalke - Bajern 2&3+
nedelja,
Hamburg - Majnc 1X&0-3
AJNTRAHT - AUGSBURG 1
Fudbalerima Leverkuzena bi meč sa Union Berlinom morao da posluži za oporavak od šoka izazvanog porazom u gostima kod novajlije Elverzberga već na startu prvenstva (2:3).
Kec na „aspirine“ je fiks, uz najmanje tri gola.
Paderborn je preko baraža dospeo do elite, i ostao neporažen na otvaranju Bundeslige, pošto je remizirao sa Majncom. Ovoga puta, međutim, verovatno će ostati praznih šaka, Frajburg je mnogo iskusniji.
Fiks je i kec na Ajntraht protiv Augsburga
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