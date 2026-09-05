Tip Asova

DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen se oporavlja od šoka

Žarko Urošević

05. 09. 2026. u 10:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Trener golmana u Nemačkoj, o dešavanjima u Bundesligi

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Леверкузен се опоравља од шока

FOTO: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

M`gladbah - Elverzberg GG&3+

LEVERKUZEN - UNION BERLIN 1&3+

Hofenhajm - Dortmund 2-4

PADERBORN - FRAJBURG 2

Verder - Lajpcig 4+

Šalke - Bajern 2&3+

nedelja, 

Hamburg - Majnc 1X&0-3

AJNTRAHT - AUGSBURG 1

Fudbalerima Leverkuzena bi meč sa Union Berlinom morao da posluži za oporavak od šoka izazvanog porazom u gostima kod novajlije Elverzberga već na startu prvenstva (2:3).

Kec na „aspirine“ je fiks, uz najmanje tri gola.

Paderborn je preko baraža dospeo do elite, i ostao neporažen na otvaranju Bundeslige, pošto je remizirao sa Majncom. Ovoga puta, međutim, verovatno će ostati praznih šaka, Frajburg je mnogo iskusniji.

Fiks je i kec na Ajntraht protiv Augsburga

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače