Šta je genocid?

O samom nesumnjivom velikom zločinu koji se desio u Srebrenici u drugoj polovini 1995.godine mnogo je pisano i mnogo se toga zna. Odmah su Muslimani i Hrvati, a posebno Zapadno-evropske zemlje, tada na čelu sa SAD, pa do Haškog tribunala ovo okarakterisali kao genocid nad muslimanskim stanovništvom od strane vojske Republike Srpske. Odmah su za to osuđeni visoki oficiri Republike Srpske, a praktično i Republika Srbija.

JUSP Jasenovac, Porodična arhiva, Instagram

Jasni su motivi ovakve konstatacije generalno prema Srbima, što je na koncu potvrdio i Haški tribunal svojim osuđujućim presudama , naročito prema Generalu Ratku Mladiću, komandantu vojske Republike Srpske.

Na žalost, smrt Generala Mladića u Haškom kazamatu i prebacivanje njegovog tela, da bude sahranjen u Beogradu, kao jedna civilizacijska tekovina, izazvalo je ponovnu masovnu histeriju u Sarajevu, Zagrebu, EU i njenim činovnicima.

Pojam genocid je prvi skovao poljski advokat Rafael Lemkin, 1944.godine u svojoj knjizi

"Vladavina Osovine u okupiranoj Evropi" sa ciljem da opiše sistematsko nacističko proganjanje i uništavanje jevrejskog stanovništva (grčki prefiks genos-narod, rasa i latinski sufiks cide-ubistvo) Prva zvanična definicija, na koju su se od tad pozivali svi autori, ali i potonje konvencije ustanovljeno je članom 2 Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine (stupila na snagu 1951. godine) gde se navodi da "genocid predstavlja jedno od sledećih dela izvedenih u nameri uništenja dela ili celosti nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe: ubijanje članova te grupe, nanošenja teških telesnih ili psihičkih povreda članovima te grupe, podvrgavanje članova grupe određenim uslovima života sa ciljem njihovog delimičnog ili potpunog fizičkog uništenja, donošenja mera, sa ciljem sprečavanja rađanja dece u grupi, nasilno premeštanje dece u drugu grupu" Genocid može biti počinjen i u doba mira. Radi se o međunarodnim krivičnim delima u užem smislu, koja pretpostavljaju teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Da li u ovakvu definiciju može da se podvede zločin nad muslimanskim muškarcima, većinom vojno sposobnih u Srebrenici?

Pod ovo krivično delo, koje na žalost nije tada postojalo kao takvo, sigurno se može podvesti istrebljenje i zatvaranje u rezervate do uništenja, američkih Indijanaca od strane doseljenika, državljana SAD. Ubijenih oko 2 miliona Jermena 20ih godina od strane Turske, sistematsko uništenje Jevreja po celoj Evropi od strane nacističke Nemačke, kao i Slovena i Roma, gde se radi o milionima mrtvih svih uzrasta i pljački njihove imovine. Može sigurno da se podvede besomučno klanje i ubijanje skoro celokupnog srpskog življa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od strane ustaša, na teritoriji tadašnje Hrvatske i Bosne, potpomognuto od strane muslimanskog življa i čuvene Handžar divizije koja je brojala preko 20.000 boraca. Pored NDH i svih drugih Kvinsliških država Evrope, koje su prihvatile nacističku vlast vršeno je sistematsko uništenje Jevreja. Ne treba zaboraviti i nacističko streljanje hiljada đaka i civila u Kragujevcu, nasilno izvedenih iz škola i kupljenih po ulicama i dvorištima.

Posle navedenog ne treba se čuditi što su najveći pobornici izfabrikovanog genocida u Srebrenici sami Muslimani, Hrvati, SAD, Nemačka i drugi, i to optužujući Srbe i Srbiju ne zaboravljajući da su se Srbi pored SSSR, od okupiranih naroda, jedino aktivno borili protiv nacističke Nemačke i njenih satelita.

Interesantno je da su, po podacima koji su tačni, u logoru Aušvic nacistički Nemci ubili preko 1,1 milon Jevreja, a pred sudom je za ovaj monstruozni zločin odgovaralo samo 5 lica.

Fabrikovanje laži o genocidu u Srebrenici bilo je potrebno kako bi se u očima sveta jedini slobodarski narod u Evropi, Srbi prikazao kao narod varvara i zločinaca, i kao takvi trebaju da podnose razne vrste pritisaka.

Tako je, šta reći za Ameriku, sa atomskim bombama na Hirošimu i Nagasaki, zločinima u Vijetnamu i Koreji, Nemačku pokretača Drugog dvetskog rata, u kome je ubijeno više od 25 miliona ljudi, tvorca logora Dahau, Mathauzen, i Aušvic, kao i drugih, graditelja krematorijuma u kojima je sagorelo više od 6 miliona Jevreja, Hrvatima sa njihovim Jasenovcem, Jadovnom, Starom Gradiškom, Pribilovcima i ostalim hercegovačkim jamama, gde je monstruozno ubijeno blizu milion Srba svih uzrasta, Handžar diviziji i njenim zločinima nad Srbima-danas bi oni da nad Srbima peru svoju savest i da se ponašaju kao miroljupci, čovekoljupci i pravdoljupci.

Na sreću Srbija i Republika Srpska sve ovo dobro znaju, pamte i čuvaju za nauk.