SRBIJA POBEĐUJE! Vučić otkrio recept za izbornu pobedu: Rad, disciplina i briga o ljudima

PREDSEDNIK Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da želi da sa ovom strankom ostvari pobedu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima da bi se nastavilo sa razvitkom Srbije i zaštitom Kosova i Metohije i srpskog naroda.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

- Hoću ubedljivo da ih pobedimo i da Srbiju guramo napred. Da zaštitimo i sačuvamo Kosovo i Metohiju, da zaštitimo naš narod, ali i da sačuvamo i mir i stabilnost. I da nam zemlja ide napred. I rad, i rad, i rad. I disciplina, disciplina i disciplina. I Srbija pobeđuje. Do pobede 25. oktobra! Pobedu najjaču moguću. Najjaču moguću - poručio je Vučić na kraju obraćanja na sednici Glavnog odbora SNS-a koja je održana u Nišu.

Navodeći da uvek ima više ljudi koji osuđuju nasilje nego onih koji ga podržavaju, Vučić je pozvao članove SNS-a da to nikada ne zaborave.

- To nam nije potrebno - kazao je Vučić i istakao da u ovom trenutku SNS ima prednost i odnosu na svoje političke protivnike.

Kako je naveo, prednost neće zadržati neradom.

- I nećemo je zadržati nasiljem i pokazivanjem bahatosti, već samo radom, poštovanjem ljudi i brigom o ljudima. Zato idite i razgovarajte sa ljudima. Pustite televizije, idite među ljude i razgovarajte sa običnim ljudima, od kafane, bioskopa, pijace, na svakom mestu - kazao je Vučćić.

Istakao je da je to njegova molba za članove SNS-a i zahvalio im još jednom na tome što su jednoglasno izglasali da on bude njihov kandidat za predsednika Vlade Srbije na predstojećim izborima.

- Trudio sam se sve ove godine da se borim za Srbiju. Mnogo toga je istrpela moja porodica, ma koliko da mi je to teško palo. Ma koliko da je njima to teško palo, srećan sam što ne postoji nijedna druga porodica koja je istrpela toliko udara, napada i neistina kao moja. I ako već to neko treba da istrpi, najbolje je da to trpim ja - kazao je Vučić.

Dodao je da imaju dovoljno široka leđa da istrpe sve do kraja i da pobede političke protivnike.

- I zato tražim od vas da radite, da radite i da radite. I da ih pobedimo. I da ih pobedimo ubedljivije, u svakom mestu u Srbiji, nego što je to bilo prošli put. Neću ono da mi javljate: 'Pobedili smo, znate, 5 odsto, 10 odsto - kazao je Vučić.