Nemačke bez svoje legende na Evropskom prvenstvu!

IAKO se na kratko vratio u reprezentaciju, Georg Grozer ipak neće igrati na Evropskom prvenstvu.

Anton Höfel / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Masimo Boti nije bio zadovoljan fizičkom spremom legendardnog korktora i odlučio je ne povede četrdesetjednogodišnjaka na Evropsko prvenstvo.

❗️ OFICJALNIE: Georg Grozer NIE WEŹMIE udziału w turnieju Mistrzostw Europy 2026! ❌️



Massimo Botti, selekcjoner reprezentacji Niemiec, był niezadowolony z dyspozycji fizycznej atakującego na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy docelowej sezonu reprezentacyjnego 2026 i… pic.twitter.com/aPvZ48NSaP — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 5, 2026

Grozer je propustio veći deo reprezentativne sezone i jednostavno želja da zaigra na još jednom velikom takmičenju nije bila dovoljna da se nađe u finalnom rosteru.

Zanimljivo je da zbog povrede nema ni Jona, tako da je jedini korektor u timu Bome, a vrlo je verovatno da će Nemačka često igrati i sa tri primača u postavi na Evropskom prvenstvu.

Oni će biti deo grupe "D" koja se igra u "BT areni" u Klužu, a pored Rumunije i Nemačke u njoj se nalaze još Francuska, Turska, Letonija i Švajcarska.

Dalje prolaze četiri najbolje ekipe, a u nokaut fazi se ukrštaju sa veoma neugodnom grupom "B" u kojoj se nalaze Poljska, Bugarska, Izrael, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina.