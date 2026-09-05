Nemačke bez svoje legende na Evropskom prvenstvu!
IAKO se na kratko vratio u reprezentaciju, Georg Grozer ipak neće igrati na Evropskom prvenstvu.
Selektor Masimo Boti nije bio zadovoljan fizičkom spremom legendardnog korktora i odlučio je ne povede četrdesetjednogodišnjaka na Evropsko prvenstvo.
Grozer je propustio veći deo reprezentativne sezone i jednostavno želja da zaigra na još jednom velikom takmičenju nije bila dovoljna da se nađe u finalnom rosteru.
Zanimljivo je da zbog povrede nema ni Jona, tako da je jedini korektor u timu Bome, a vrlo je verovatno da će Nemačka često igrati i sa tri primača u postavi na Evropskom prvenstvu.
Oni će biti deo grupe "D" koja se igra u "BT areni" u Klužu, a pored Rumunije i Nemačke u njoj se nalaze još Francuska, Turska, Letonija i Švajcarska.
Dalje prolaze četiri najbolje ekipe, a u nokaut fazi se ukrštaju sa veoma neugodnom grupom "B" u kojoj se nalaze Poljska, Bugarska, Izrael, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina.
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