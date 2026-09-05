MILOŠ STANIMIROVIĆ: Volos za otpisivanje

* Menadžer iz Atine, o mečevima najkvalitetnije lige Grčke

Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

MOJ TIP

subota,

VOLOS - OLIMPIJAKOS 2&0-2

AEK - Aris X

nedelja,

Atromitos - Kalamata 1X

OFI - KIFISIJA 1

Levadijakos - Panetolikos 2-3

Panatinaikos - PAOK X

ponedeljak,

Asteras - Iraklis X2

Volos deluje kao ekipa koja će se boriti za opstanak. Ovaj klub se i prošle sezone jedva spasao ispadanja, očigledno nema kvalitet. Smatram da neće biti pretnja Olimpijakosu u ovom kolu.

OFI se uljuljkao posle plasmana u Ligu Evrope, pa je posle toga izgubio od Arisa. Sada očekujem da znatno bolje odigra protiv Kifisije na svom Kritu, gde je nezgodan domaćin, i pobedi.

Trener Asterasa je posle poraza od Olimpijakosa i Panetolikosa dospeo na „led“. U takvoj situaciji, maksimum može do remija sa Iraklisom.