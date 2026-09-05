MILOŠ STANIMIROVIĆ: Volos za otpisivanje
* Menadžer iz Atine, o mečevima najkvalitetnije lige Grčke
MOJ TIP
subota,
VOLOS - OLIMPIJAKOS 2&0-2
AEK - Aris X
nedelja,
Atromitos - Kalamata 1X
OFI - KIFISIJA 1
Levadijakos - Panetolikos 2-3
Panatinaikos - PAOK X
ponedeljak,
Asteras - Iraklis X2
Volos deluje kao ekipa koja će se boriti za opstanak. Ovaj klub se i prošle sezone jedva spasao ispadanja, očigledno nema kvalitet. Smatram da neće biti pretnja Olimpijakosu u ovom kolu.
OFI se uljuljkao posle plasmana u Ligu Evrope, pa je posle toga izgubio od Arisa. Sada očekujem da znatno bolje odigra protiv Kifisije na svom Kritu, gde je nezgodan domaćin, i pobedi.
Trener Asterasa je posle poraza od Olimpijakosa i Panetolikosa dospeo na „led“. U takvoj situaciji, maksimum može do remija sa Iraklisom.
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