Fudbal

Gotovo je! Strahinja Eraković pronašao novi klub

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 11:38

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NIJE Strahinja Eraković dugo čekao na novi angažman nakon što mu je istekla pozajmica u Crvenoj zvezdi.

Готово је! Страхиња Ераковић пронашао нови клуб

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Popularni "Čupa" je potpisao za turski Samsun i tu će igrati kao pozajmljen igrač Zenita sa kojim mu narednog leta ističe ugovor.

Crvena zvezda je imala opciju da otkupi reprezentativca Srbije za 3.500.000 evra, ali odlučila se da to ne uradi.

Eraković će pokušati da pojača odbranu Samsuna. Ovaj klub je posle tri odigrane utakmice na 10. mestu na tabeli sa četiri boda i gol razlikum 5:5.

Srbin je od starta sezone odigrao šest utakmica za Zvezdu. Bio je standardan dok je Dejan Stanković bio trener, no dolaskom Alberta Rijere odlučeno je da se na njega ne računa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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