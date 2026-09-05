Gotovo je! Strahinja Eraković pronašao novi klub
NIJE Strahinja Eraković dugo čekao na novi angažman nakon što mu je istekla pozajmica u Crvenoj zvezdi.
Popularni "Čupa" je potpisao za turski Samsun i tu će igrati kao pozajmljen igrač Zenita sa kojim mu narednog leta ističe ugovor.
Crvena zvezda je imala opciju da otkupi reprezentativca Srbije za 3.500.000 evra, ali odlučila se da to ne uradi.
Eraković će pokušati da pojača odbranu Samsuna. Ovaj klub je posle tri odigrane utakmice na 10. mestu na tabeli sa četiri boda i gol razlikum 5:5.
Srbin je od starta sezone odigrao šest utakmica za Zvezdu. Bio je standardan dok je Dejan Stanković bio trener, no dolaskom Alberta Rijere odlučeno je da se na njega ne računa.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Saša Ilić se oglasio pred derbi: Nadam se da Partizan može da prekine lošu tradiciju na "Marakani!"
05. 09. 2026. u 09:41 >> 10:23
Alkaraz rutinski do osmine finala US Opena
04. 09. 2026. u 23:05
PRVI KIKS MURINjA NAKON POVRATKA U REAL: Betis slavio, Mbape tragičar
04. 09. 2026. u 23:14
Gotovo je: Nekadašnji kapiten Zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere!
04. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića
TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.
05. 09. 2026. u 17:29
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)