DEJAN LEKIĆ: Elče pada u grotlu La Korunje

PRED POČETAK NOVE SEZONE OVOG VIKENDA, ŠPANSKU LIGU ANALIZIRA DEJAN LEKIĆ, NEKADAŠNjI GOLGETER * Santander napadački, kao i u Segundi * Real i Barsa se još odmaraju

FOTO: Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Španiju ne prestaje da trese fudbalska groznica. Manje od mesec dana od osvajanja Svetskog prvenstva, tek što se od velikog slavlja država malo „oporavila“, počinje 96. fudbalsko prvenstvo, i navijačka vatra će ponovo da se rasplamsa. Deo te uzbudljive atmosfere sa Pirinejskog poluostrva imao je priliku kroz karijeru da oseti bivši napadač Crvene zvzede Dejan Lekić, višegodišnji „saradnik“ Tipa, koji je dostigao zvezdane trenutke u karijeri nastupajući za brojne španske klubove: Majorku, Hihon, Elče, Reus, Kadiz, Đironu, Eibar, Osasunu i Atletiko Baleares. Devet klubova i devet gradova koliko je stasiti napadač promenio u Španiji dovoljno su dobar razlog da pažljivo saslušamo savete za prvo kolo nove sezone.

SUBOTA,

ALAVES - HETAFE 1, 2-3

Alaves je bio i ostao domaćinska ekipa. Moj prvi predlog za tiket bio bi kec, a drugi 2-3 gola. Hetafe ima visoke ambicije u svim takmičenjima. U nameri da se što duže zadrži na evropskoj sceni, svoj ionako dobar tim u velikoj meri je pojačao.

SEVILjA - VALjEKANO 3+

Kod Sevilje postoji požuda da se ekspresno vrati „krem“ društvu na tabeli, pošto je prošle sezone igrala ispod očekivanja. Već u prvoj utakmici sa Valjekanom to bi moglo da donese pogotke, bar 3+.

NEDELjA,

SANTANDER - VILjAREAL 3+

Napadačka igra je Santanderu pomogla da prođe kroz gusto sito druge lige i vrati se u elitu. Verujem da će tako nastaviti i ove sezone, u okršaju sa Viljarealom tipujem goleadu.

ESPANjOL - LEVANTE 1

Prošle sezone Espanjol i Levante su oba međusobna duela odigrala nerešeno. Ovoga puta od domaćina očekujem da se „izdigne“ i bude uspešniji. U Đironi je odradio dobre pripreme, imao je kvalitetne sparing mečeve sa protvnicima iz Engleske.

PONEDELjAK,

FIKS DEPORTIVO - ELČE 1

Mečevi prve lige posle dve sezone pauze vratili su se u La Korunju. Euforija je dostigla zenit već sada pred prvi okršaj sa Elčeom, koji napade silno motivisanog Deportiva teško može da odbije.